На Украине порвался самый большой флаг страны, поднятый на самом большом флагштоке. Как сообщают "Утро.ру", на флаге очень пиарился мэр Киева Виталий Кличко. Однако через четыре дня после церемонии поднятия флага полотнище порвалось. Коммунальщики утверждают: замена есть, в запасниках ещё пять флагов, сшитых из различных видов тканей.

Однако без насмешек этот инцидент не обошёлся.

Блогер под ником Голос Мордора иронизирует в телеграм, что в данном инциденте, по западным лекалам, можно было бы обнаружить даже следы "русской отравы". Напомним, что речь об отравлении касается инцидента с оппозиционером Алексеем Навальным, который вот уже неделю не выходит из комы. Несмотря на то, что медики берлинской клиники, куда он госпитализирован, утверждают, что угрозы его жизни нет, пока политик так и не пришёл в себя. Как сообщалось ранее, у Навального выявлена интоксикация субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. В западной прессе моментально после озвученных данных стали говорить о некоем отравлении Навального, но пока эта версия так и не нашла подтверждения.

"Голос Мордора" в контексте истории с украинским флагом не удержался от аналогий.

"Это ведь не совпадение, что в тот день, когда Путин открывает в Крыму трассу "Таврида", над Киевом рвётся самый большой флаг Украины. Тут всё необходимо тщательно проверить на наличие следов ингибиторов холинэстеразы", - шутливо отметил он.