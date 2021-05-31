|
"Это важно и для Донбасса": Пушков осадил Киев "плохими новостями"
31 мая 2021, 07:10 • 320 • Политика
Сенатор Алексей Пушков осадил официальный Киев, размечтавшийся о превосходстве над нашей страной, "плохими новостями". По словам члена Совета Федерации, "это важно и для Донбасса".
"Плохие новости для Украины с точки зрения соотношения сил в Чёрном море", - написал он в своём Telegram-канале.
В частности, Пушков указал на то, что ставки официального Киева на расширение американского военного присутствия в черноморском бассейне могут оказать "не слишком надёжными".
Сенатор подчеркнул, что особенно надежды украинских властей окажутся провальными, если Россия удержит своё преимущество в области ракетных вооружений.
"Это важно и для Донбасса: чем сильнее Россия на Чёрном море, тем надёжнее и безопаснее его будущее", - подчеркнул он.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
320
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
26 мая 2021, 01:35
|
27 мая 2021, 06:00
|
27 мая 2021, 00:30
|
29 мая 2021, 00:10
|
25 мая 2021, 07:15
|
27 мая 2021, 10:35
|
28 мая 2021, 16:50