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"Это важно и для Донбасса": Пушков осадил Киев "плохими новостями"

31 мая 2021, 07:10  •  320 • Политика
Сенатор Алексей Пушков осадил официальный Киев, размечтавшийся о превосходстве над нашей страной, "плохими новостями". По словам члена Совета Федерации, "это важно и для Донбасса".
"Плохие новости для Украины с точки зрения соотношения сил в Чёрном море", - написал он в своём Telegram-канале.
В частности, Пушков указал на то, что ставки официального Киева на расширение американского военного присутствия в черноморском бассейне могут оказать "не слишком надёжными".
Сенатор подчеркнул, что особенно надежды украинских властей окажутся провальными, если Россия удержит своё преимущество в области ракетных вооружений.
"Это важно и для Донбасса: чем сильнее Россия на Чёрном море, тем надёжнее и безопаснее его будущее", - подчеркнул он.

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