Сенатор Алексей Пушков осадил официальный Киев, размечтавшийся о превосходстве над нашей страной, "плохими новостями". По словам члена Совета Федерации, "это важно и для Донбасса".

"Плохие новости для Украины с точки зрения соотношения сил в Чёрном море", - написал он в своём Telegram-канале.

В частности, Пушков указал на то, что ставки официального Киева на расширение американского военного присутствия в черноморском бассейне могут оказать "не слишком надёжными".

Сенатор подчеркнул, что особенно надежды украинских властей окажутся провальными, если Россия удержит своё преимущество в области ракетных вооружений.

"Это важно и для Донбасса: чем сильнее Россия на Чёрном море, тем надёжнее и безопаснее его будущее", - подчеркнул он.