"Это вандализм и варварство": Баку утверждает, что Гянджа был обстрелян баллистическими ракетами

Такое заявление в понедельник сделал исполнительный директор Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана Газанфар Ахмедов. По его словам, сперва азербайджанские специалисты решили, что Армения ударила по району Гянджи ракетой комплекса "Точка-У", однако после анализа обломков убедились, что это была ракета системы "Эльбрус". Речь идёт о баллистической ракете, которая способна нести ядерный заряд и преодолевать расстояние до 300 км.

В Баку применение подобного оружия назвали "вандализмом и варварством". Отметим, что в Министерстве обороны Армении опровергают удары по городу Гянджа.

С момента обострения конфликта в Нагорном Карабахе удары, которыми обмениваются враждующие стороны, уже несколько раз приходились по жилым районам. Так, к примеру, недавно ракета, запущенная Вооружёнными силами Азербайджана, угодила в старинный храм, расположенный в городе Шуша в Нагорном Карабахе. В результате пострадало несколько человек, включая двух российских журналистов.