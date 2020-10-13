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"Это вандализм и варварство": Баку утверждает, что Гянджа был обстрелян баллистическими ракетами
13 октября 2020, 10:25 • 14 • Политика
Власти Азербайджана обвинили Армению в том, что её ВС обстреляли город Гянджа баллистическими ракетами, запущенными при помощи системы "Эльбрус". В Баку расценили это как "вандализм и варварство".
Такое заявление в понедельник сделал исполнительный директор Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана Газанфар Ахмедов. По его словам, сперва азербайджанские специалисты решили, что Армения ударила по району Гянджи ракетой комплекса "Точка-У", однако после анализа обломков убедились, что это была ракета системы "Эльбрус". Речь идёт о баллистической ракете, которая способна нести ядерный заряд и преодолевать расстояние до 300 км.
В Баку применение подобного оружия назвали "вандализмом и варварством". Отметим, что в Министерстве обороны Армении опровергают удары по городу Гянджа.
С момента обострения конфликта в Нагорном Карабахе удары, которыми обмениваются враждующие стороны, уже несколько раз приходились по жилым районам. Так, к примеру, недавно ракета, запущенная Вооружёнными силами Азербайджана, угодила в старинный храм, расположенный в городе Шуша в Нагорном Карабахе. В результате пострадало несколько человек, включая двух российских журналистов.
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