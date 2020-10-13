Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Красавец, просто послал": Пяти слов Лаврова хватило для победы над МИ...
"Отговорки не принимаются": Берлин получил три хлёстких ответа за Нава...
"Организм начал убивать сам себя изнутри": Врач Навального вскрыл прав...
Психопаты — норма страны победившего майдана. К чему привела реформа Супрун?
Главная / Политика

"Это вандализм и варварство": Баку утверждает, что Гянджа был обстрелян баллистическими ракетами

13 октября 2020, 10:25  •  14 • Политика
Власти Азербайджана обвинили Армению в том, что её ВС обстреляли город Гянджа баллистическими ракетами, запущенными при помощи системы "Эльбрус". В Баку расценили это как "вандализм и варварство".
Такое заявление в понедельник сделал исполнительный директор Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана Газанфар Ахмедов. По его словам, сперва азербайджанские специалисты решили, что Армения ударила по району Гянджи ракетой комплекса "Точка-У", однако после анализа обломков убедились, что это была ракета системы "Эльбрус". Речь идёт о баллистической ракете, которая способна нести ядерный заряд и преодолевать расстояние до 300 км.
В Баку применение подобного оружия назвали "вандализмом и варварством". Отметим, что в Министерстве обороны Армении опровергают удары по городу Гянджа.
С момента обострения конфликта в Нагорном Карабахе удары, которыми обмениваются враждующие стороны, уже несколько раз приходились по жилым районам. Так, к примеру, недавно ракета, запущенная Вооружёнными силами Азербайджана, угодила в старинный храм, расположенный в городе Шуша в Нагорном Карабахе. В результате пострадало несколько человек, включая двух российских журналистов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



14
Источник
Похожие новости
12 октября 2020, 20:40
"Киев выразит протест Польше?": Дуда отказал Украине в праве на Крым - политолог
12 октября 2020, 22:30
Российский гиперзвук под угрозой? Портал Dat Viet дал совет по борьбе с "Авангардами"
13 октября 2020, 00:20
"Фактически это признательные показания": Пушилин призвал Зеленского подать в отставку
12 октября 2020, 22:30
"Нехорошо, когда мэра гауляйтером называют": Сатановский рассказал, за что не любят Собянина
13 октября 2020, 00:20
Что скрывает Навальный: Через биткоин-кошельки оппозиционера прогнали почти 500 млн рублей
13 октября 2020, 02:10
Оговорился или? Глава Росстата заявил об изменении "потребительской корзины" с 2021 года
Новости партнеров
 
Выбор дня
13 октября 2020, 02:10
"В больных головах голодных мужиков...": Болгар "припекло" "...
13 октября 2020, 06:45
Неудобные вопросы о COVID: "Шарите" - в центре скандала с "преступлени...
13 октября 2020, 00:20
"Фактически это признательные показания": Пушилин призвал Зеленского подать...
13 октября 2020, 02:10
"Если не смогу закончить войну...": Зеленский дал радикальное обещание по Д...
13 октября 2020, 02:10
Шаг до применения ядерного оружия? Журналисты заявили об опасной "побочке" ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 октября 2020, 23:35
"Красавец, просто послал": Пяти слов Лаврова хватило для победы над МИД Дании
09 октября 2020, 00:05
Немецкий юрист тремя вопросами разбил панику вокруг COVID-19
11 октября 2020, 18:05
"Удар 100% был намеренным": Почему в горячих точках охотятся на русских, рассказал подполковник
08 октября 2020, 14:00
Владимир Зеленский продал Николаев англичанам за возможность купить британские военные катера
08 октября 2020, 01:10
МИД жёстко ответил по Навальному: "Бизнеса как всегда" с Парижем и Берлином больше не будет
09 октября 2020, 09:15
Такой удар в спину, что даже не взлетел. Су-30 покарал "американца"
07 октября 2020, 19:40
Самолёт-разведчик пролетел над российской базой в Гюмри и "вырубился"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.