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"Это вам за пацанов!": Названы две причины провала эвакуации лётчика Филипова в Сирии

26 декабря 2020, 01:05  •  46 • Политика
Названы две причины провала эвакуации лётчика Романа Филипова, который погиб в Сирии, когда его окружили боевики. Поняв, что отбиться не получится, пилот подпустил врагов поближе, а после взорвал гранату с криком: "Это вам за пацанов".
Трагедия произошла 3 февраля 2018 года. Пилот Су-25СМ Роман Филипов был сбит боевиками возле города Серакиба. Потеряв управление над воздушным судном, лётчик катапультировался, однако террористы окружили его на земле. Некоторое время Филипов отстреливался от боевиков из пистолета Стечкина, а затем взорвал гранату с криком "Это вам за пацанов". Второй Су-25СМ, который был ведомым, некоторое время вёл огонь по подъезжающим к Филипову джипам, однако был вынужден покинуть зону боя из-за кончающегося топлива.
Как сообщает канал "Две войны", во время войны в Афганистане советским войскам удавалось эвакуировать более 80% сбитых лётчиков. Однако в этот раз помощь не пришла. И тому были две причины.
Первая - скоротечность событий. О самом факте уничтожения Су-25СМ командование узнало сразу - лётчик успел доложить о ситуации по радиосвязи, прежде чем катапультироваться. Координаты Филипова были определены, пока он спускался на парашюте. Но на земле его уже ждала толпа боевиков, а никакого укрытия в пустыне не было. Эвакуационная группа попросту бы не успела добраться до пилота.
Когда Филипов вступил в бой с противником, самолёты выруливали бы на взлёт, а вертолёты принимали бы десантников на борт. Им понадобилось бы время, чтобы добраться до лётчика.
События развивались так быстро, что времени для реагирования и доставки к месту приземления Филипова сил для его спасения было катастрофически мало, - пишет канал.
Вторая причина - отсутствие артиллерии в данном районе. Теоретически сирийские военные могли были прикрыть лётчика огнём, зная его точные координаты, но на месте не было гаубиц с опытными расчётами, которые били бы только по боевикам. Ракет РСЗО в данном районе тоже не было. Но даже если бы были, они бы просто перепахали всю местность.

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