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"Это вам не рапанов кушать": Журналист подсказал Зеленскому "простую мысль" про Крым
04 августа 2021, 11:10 • 119 • Политика
Журналист Кирилл Вышинский подсказал президенту Украины Владимиру Зеленскому "простую мысль" про Крым. "Это вам, Владимир Александрович, не рапанов кушать", - отметил он.
Кирилл Вышинский прокомментировал недавнее заявление Зеленского, в котором тот назвал Крым "своим", связав это с тем, что в молодости он там "со скалы прыгал", "рапанов там ел" и "в Жуковке отдыхал".
По словам журналиста, когда он услышал заявление Зеленского, его не могла покинуть одна "простая мысль".
"А про какой Крым Владимир Александрович говорил?" - написал он в своём Telegram-канале.
В частности, Вышинский напомнил о том, что в Севастополе "есть Владимирский Адмиралтейский Храм, в котором находятся могилы великих русских адмиралов: Лазарева, Истомина, Корнилова, Нахимова".
"И ещё нескольких десятков, если не сотен защитников Севастополя времён Крымской войны 1854-55 годов", - написал он, отметив, что почти год русские люди бились за жизнь полуострова.
Вышинский добавил, что также в Крыму "есть Аджимушкайские каменоломни, в которых сражались советские люди несколько месяцев, защищая Крым от немцев".
Журналист с иронией поинтересовался, действительно ли кто-то верит, что кто-либо отдаст земли, выстраданные кровью русских и советских людей, Зеленскому.
"Отдаст президенту страны, где снесли недавно во Львове памятник советским солдатам?! Да никогда!" - написал он.
Подводя итог, Вышинский добавил, что подвиг, совершённый защитниками Крыма, нельзя сравнить с воспоминаниями Зеленского.
"Это вам, Владимир Александрович, не рапанов кушать…" - написал журналист, отметив, что Зеленскому стоило в детстве и юности "не только со скалы прыгать, но и хоть немного историей Крыма интересоваться".
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