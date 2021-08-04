"Это вам не рапанов кушать": Журналист подсказал Зеленскому "простую мысль" про Крым

Журналист Кирилл Вышинский подсказал президенту Украины Владимиру Зеленскому "простую мысль" про Крым. "Это вам, Владимир Александрович, не рапанов кушать", - отметил он.

Кирилл Вышинский прокомментировал недавнее заявление Зеленского, в котором тот назвал Крым "своим", связав это с тем, что в молодости он там "со скалы прыгал", "рапанов там ел" и "в Жуковке отдыхал".

По словам журналиста, когда он услышал заявление Зеленского, его не могла покинуть одна "простая мысль".

"А про какой Крым Владимир Александрович говорил?" - написал он в своём Telegram-канале.

В частности, Вышинский напомнил о том, что в Севастополе "есть Владимирский Адмиралтейский Храм, в котором находятся могилы великих русских адмиралов: Лазарева, Истомина, Корнилова, Нахимова".

"И ещё нескольких десятков, если не сотен защитников Севастополя времён Крымской войны 1854-55 годов", - написал он, отметив, что почти год русские люди бились за жизнь полуострова.

Вышинский добавил, что также в Крыму "есть Аджимушкайские каменоломни, в которых сражались советские люди несколько месяцев, защищая Крым от немцев".

Журналист с иронией поинтересовался, действительно ли кто-то верит, что кто-либо отдаст земли, выстраданные кровью русских и советских людей, Зеленскому.

"Отдаст президенту страны, где снесли недавно во Львове памятник советским солдатам?! Да никогда!" - написал он.

Подводя итог, Вышинский добавил, что подвиг, совершённый защитниками Крыма, нельзя сравнить с воспоминаниями Зеленского.

"Это вам, Владимир Александрович, не рапанов кушать…" - написал журналист, отметив, что Зеленскому стоило в детстве и юности "не только со скалы прыгать, но и хоть немного историей Крыма интересоваться".