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"Это вам не кафе": В ПАСЕ резко ответили на демарш Украины, отказавшейся от участия в осенней сессии

24 сентября 2019, 08:09  •  355 • В мире
На отказ украинской делегации участвовать в осенней сессии Парламентской Ассамблее Советы Европы довольно жестко ответили в самой международной организации. "Это вам не кафе", - заявил парламентарий из Голландии.
Об этом глава одной из политгрупп ПАСЕ, голландец Тини Кокс сказал в беседе с журналистом "РИА Новости", по словам которого, в работе уставных органов Совета Европы обязаны участвовать все страны. Такое требование содержится в резолюции под названием "О роли и миссии ПАСЕ, будущих задачах". Принята эта резолюция была в апреле 2018 года большинством голосов.
"Поэтому Российская Федерация должна была направить новую делегацию в ПАСЕ, то же самое касается Украины. Совет Европы — это не кафе, где вы выбираете все, что вам нравится", - добавил Тини Кокс.
Кроме того, Кокс обратился к своим коллегам из Совета Европы с призывом провести расширенные консультации, темой которых должны стать "последствия безусловного возвращения России в ПАСЕ", а также разработка эффективных механизмов ответственности "государств-нарушителей уставных документов СЕ и норм международного права".
"Если Украина отсутствует, она упускает шанс поучаствовать в этом обсуждении. Поэтому было бы разумно не оставаться в стороне следующей части сессии", — заключил Кокс.
Напомним, о бойкоте украинской делегации заседаний ПАСЕ сообщил в своем Facebook депутат Рады от партии "Слуга народа" Богдан Яременко. По его словам, Киев пока "не имеет другой возможности" реагировать на то, как ПАСЕ "нарушает собственные принципы".
Бойкот ПАСЕ, на который пошла украинская делегация, не будет постоянным, пока только на одну сессию – ближайшую. Такое решение было поддержано большинством фракций Рады. А пока представители Украины "будут разрабатывать план по восстановлению доверию к ассамблее", обсуждая его с другими членами Совета Европы.

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