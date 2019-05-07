"Это вам не баттл на стадионе": Захарова назвала "демократией в действии" продление ареста Вышинскому

Адвокат Вышинского Андрей Доманский сообщил, что Подольский суд Киева продлил журналисту арест до 22 июля.

"Это вам не баттл на стадионе, это настоящая демократия в действии", - заметила Захарова в Facebook.

Напомним, Вышинского взяли под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналиста обвинили в поддержке республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.

Во время одного из заседаний Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства. Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.