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"Это вам не баттл на стадионе": Захарова назвала "демократией в действии" продление ареста Вышинскому
07 мая 2019, 23:39 • 35 • Политика
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение украинского суда продлить арест главе портала "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому. "Это вам не баттл на стадионе", - саркастически заметила Захарова.
Адвокат Вышинского Андрей Доманский сообщил, что Подольский суд Киева продлил журналисту арест до 22 июля.
"Это вам не баттл на стадионе, это настоящая демократия в действии", - заметила Захарова в Facebook.
Напомним, Вышинского взяли под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналиста обвинили в поддержке республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.
Во время одного из заседаний Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства. Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
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