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"Это в смысле устроить геноцид ветеранов и "колорадов"? У Зеленского потребовали объяснений из-за "Дня благодарения" 9 мая

09 мая 2019, 17:54  •  375 • Политика
У избранного президента Украины Владимира Зеленского в Сети потребовали объяснений за его слова о том, что для Украины 9 мая является Днём благодарения. "Это в смысле устроить геноцид ветеранов и "колорадов" и загнать из в резервации?" - уточняют в Твиттере.
Владимир Зеленский в Facebook рассказал о том, как он празднует день окончания Великой Отечественной войны. По его словам, он в этот день поклонился могиле деда, который "навсегда остался одним из героев, которые защитили Украину от нацистов".
По его словам, для сегодняшних украинцев 9 мая - это "День благодарения".
"Это в смысле устроить геноцид ветеранов и "колорадов", загнать выживших в резервации, а потом показушно жрать в их честь индейку?" - потребовали у него объяснений в Сети.
День благодарения как государственный праздник США, который отмечается в четвёртый четверг ноября, посвящен воспоминаниям о том, как индейцы, коренные обитатели Северной Америки, спасли от голода британских переселенцев, прибывших на континент на судне "Мэйфлауэр". Традиционным блюдом для празднования этого дня в кругу семьи является запечённая индейка.
Как известно, североамериканские индейцы были практически истреблены. Немногочисленные потомки некогда могущественных племён в настоящее время обитают в резервациях. Они составляют около 1,5% населения страны. Четверть из них живут за чертой бедности.
Сокращению численности индейцев во многом поспособствовала государственная программа принудительной стерилизации индианок. Женщины, обманутые чиновниками, до сих пор пытаются добиться разглашения информации о масштабах этих преступлений и добиться извинений и компенсаций за отнятую возможность иметь детей.
это в смысле устроить геноцид ветеранов и колорадов, загнать выживших в резервации, а потом покажушно жрать в их честь индейку?https://t.co/LpG5buaqTr
— худая панда (@glenn1660) May 9, 2019

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