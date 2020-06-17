"Это в чьих-то интересах": Политолог заявил о третьей стороне в конфликте чеченцев и арабов в Дижоне

Эксперт межнационального дискуссионного клуба "Слово" политолог из Чечни Ислам Сайдаев в комментарии для MK.RU назвал зачинщиков беспорядков во французском городе Дижон.

Ссылаясь на своих знакомых, проживающих на востоке Франции, эксперт рассказал, что всё началось 10 июня, когда выходцы из североафриканских стран, занимающиеся распространением наркотиков, избили 16-летнего чеченского подростка. Он был госпитализирован с тяжёлыми травмами.

Чеченцы, перебравшиеся в Европу в период войны в родной республике, неоднократно делали замечания некоторым беженцам арабского происхождения, которые занимались торговлей запрещёнными веществами.

После случая с нападением на несовершеннолетнего многие выходцы из Чечни, проживающие во Франции, принялись разрушать "базы" наркодилеров. При этом местная полиция не особенно препятствовала нашим бывшим соотечественникам, поскольку сама зачастую не справляется с преступниками, подчеркнул Сайдаев.

При этом беженцы-арабы в ходе стычек начали применять оружие, в то время как чеченцы до этого выходили лишь с металлическими прутьями и битами.

По мнению политолога, эти противостояния "подогреты" кем-то извне, они в "чьих-то интересах". Тех, кто хочет направить негодование общественности на беженцев.