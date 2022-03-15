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"Это уже война": Соловьёв высказался об идее США ввести полное торговое эмбарго против России

15 марта 2022, 01:00  •  101 • Политика
Власти США рассматривают возможность введения полного торгового эмбарго против России. Телеведущий Владимир Соловьёв высказался об этой идее однозначно: "Это уже война".
Руководство США продолжает искать способы навредить России на фоне проведения русской спецоперации на территории Украины. Одним из вариантов, который рассматривают американские чиновники, стало полное торговое эмбарго против России и водная блокада страны. Об этом в понедельник заявил телеканалу CNBC заместитель министра финансов США Уолли Адейемо, пишет Reuters.
Кроме того, Америка рассматривает возможность запретить закупку у России никеля, урана и титана, а также покупку криптовалюты у русских компаний.
То есть это уже война?
- пишет в Telegram телеведущий Владимир Соловьёв.
Отметим, что ранее США ввели запрет на покупку русской нефти, что немедленно вылилось в рекордный рост цен на американский бензин. Вашингтон обратился к Венесуэле с просьбой организовать поставки нефти в обмен на частичное снятие санкций, но, помня о попытках Вашингтона устроить госпереворот, Боливарианская Республика ответила отказом.
Введение же полного торгового эмбарго грозит не только самым мощным энергетическим кризисом в новейшей истории, но и голодом, ведь Россия является одним из крупнейших поставщиков пшеницы.
Добавим также, что США ранее уже вводили полное торговое эмбарго против других стран. В 1960 году Штаты ввели санкции против Кубы, а в 1962-м ужесточили их до торгового эмбарго. Несмотря на то что экономическая блокада Острова свободы продолжается уже больше 60 лет, эти меры никак не повлияли ни на политический курс страны, ни на мировоззрение кубинцев.

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