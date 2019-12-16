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"Это уже совершённая сделка": Турция пригрозила США ответными мерами на санкции из-за покупки у России С-400

16 декабря 2019, 01:24  •  82 • Политика
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что никто уже не может отменить сделку с Россией по покупке С-400, поскольку это уже "совершённая сделка" и предложение России было выгодным. Теперь Анкара задумалась о покупке американских ракетных комплексов Patriot. В то же время Чавушоглу заявил, что Турция примет ответные меры на любые санкции США из-за покупки у России С-400.
Глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция и США - всё еще союзники, однако Анкара может принять ответные меры на любые санкции США из-за российско-турецкой сделки по С-400. Об этом глава МИД сообщил на субботнем форуме в Дохе, передает Al-Manar.
Чавушоглу отметил, что Турция готова купить американские ракетные комплексы Patriot. Об этом Анкара уведомила американскую сторону и сейчас ожидает ответа на свой запрос. "Никто не может отменить сделку с Россией по покупке С-400, - сказал глава МИД. - Это уже совершённая сделка, предложение России было более выгодным. Теперь же мы готовы купить американскую систему Patriot. Ждём ответа".
Ранее Царьград процитировал израильского эксперта Якова Кедми, который заявил, что направленные против Турции решения конгресса США грозят ущербом для самой Америки и её глобальных интересов. По словам Кедми, политика США ведётся в ущерб их собственным интересам в отношениях не только с Россией, но и с Европой, Турцией и Китаем, сообщила "Экономика сегодня". Самым показательным примером стала Турция, которая может "выбросить" США со своих баз в случае принятия ряда законов о санкциях против Анкары из-за покупки российских С-400.
США теряют базы в Турции, выдавливая её из НАТО, притом что Турция имеет самую большую армию в НАТО, отметил Кедми. "Это восточная часть Средиземноморья. Это Дарданеллы. И надо быть полным идиотом в политике, чтобы добиться от этой страны выхода из НАТО и антиамериканской политики", - заявил Кедми.

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