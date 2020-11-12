"Это уже шапито!": Лавров отчитал Германию, подарив миру новую крылатую фразу

Министр иностранных дел России Сергей Лавров озвучил две версии отравления оппозиционера Алексея Навального. По мнению главы МИД, российского борца с режимом могли начать травить во время транспортировки в Германию или уже непосредственно в клинике "Шарите".

Человек, так же как и Скрипали, судя по всему, прекрасно себя чувствует, - отметил Лавров.

Он добавил, что версии Германии об отравлении Навального не выдерживают уже никакой критики. То ему подмешали яд в чай, то в бутылку с водой, то вообще нанесли на одежду.

Это уже шапито, по-моему, я вообще уже с трудом воспринимаю мотивы наших немецких партнёров, - подчеркнул глава МИД России.

Напомним, что Навальному неожиданно стало плохо во время перелёта из Томска в Москву. Самолёт с оппозиционером срочно посадили в Омске и оказали Навальному помощь. Позднее из Германии за ним был выслан спецсамолёт с врачами. Они перевезли его в берлинскую клинику "Шарите", где у Навального "чудесным образом" обнаружили яд "Новичок". При этом оппозиционер пришёл в себя от "боевого отравляющего вещества" менее чем за 20 дней.