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"Это уже шапито!": Лавров отчитал Германию, подарив миру новую крылатую фразу

12 ноября 2020, 21:15  •  175 • Политика
Глава МИД России Лавров назвал две версии отравления Навального - в немецком самолёте и в "Шарите". Он добавил, что версия оппозиционера о том, что ему отравили одежду, - это цирк. "Это уже шапито, по-моему", - подчеркнул российский министр.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров озвучил две версии отравления оппозиционера Алексея Навального. По мнению главы МИД, российского борца с режимом могли начать травить во время транспортировки в Германию или уже непосредственно в клинике "Шарите".
Человек, так же как и Скрипали, судя по всему, прекрасно себя чувствует, - отметил Лавров.
Он добавил, что версии Германии об отравлении Навального не выдерживают уже никакой критики. То ему подмешали яд в чай, то в бутылку с водой, то вообще нанесли на одежду.
Это уже шапито, по-моему, я вообще уже с трудом воспринимаю мотивы наших немецких партнёров, - подчеркнул глава МИД России.
Напомним, что Навальному неожиданно стало плохо во время перелёта из Томска в Москву. Самолёт с оппозиционером срочно посадили в Омске и оказали Навальному помощь. Позднее из Германии за ним был выслан спецсамолёт с врачами. Они перевезли его в берлинскую клинику "Шарите", где у Навального "чудесным образом" обнаружили яд "Новичок". При этом оппозиционер пришёл в себя от "боевого отравляющего вещества" менее чем за 20 дней.

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