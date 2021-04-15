"Это уже повеселее": Эшелоны "направляющихся к крымской границе" танков ВСУ показал очевидец

Очевидец снял на видео эшелоны "направляющихся к крымской границе" танков ВСУ. По крайней мере так утверждают в украинском сегменте Сети. "Это уже повеселее", - отмечает голос за кадром.

Военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц в своём Telegram-канале обнародовал видео, где запечатлены платформы на железнодорожных путях, перевозящие танки.

"Пишут, что это - Херсонщина, едут к границе с Крымом", - подписал он под видео.

В самом видео автор в самом начале заявляет: "Это уже повеселее". Что именно "развеселило" автора, он так и не объяснил.

Напомним, ещё в середине марта появилась информация о том, что украинские власти перебрасывают к границам русского Крыма эшелоны военной техники. Сообщалось даже о перемещении бронетехники и ракетных комплексов. Отметим, что пока идёт лишь информация от источников, официального подтверждения этих данных нет.

Украина перебрасывает к границам с Россией эшелоны военной техники. Говорится даже о переброске бронетехники и ракетных комплексов. Об этом сообщал портал "Авиа.про". В подтверждение портал поместил видео, якобы снятое местными жителями. На кадры попала переброска танков и ТРК "Точка-У". Специалисты прокомментировали, что, возможно, это своеобразная "акция устрашения".

Отметим, что, кроме видео от местных жителей, никакого подтверждения этой информации пока нет. Русские военные её никак не комментировали.