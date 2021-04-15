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"Это уже повеселее": Эшелоны "направляющихся к крымской границе" танков ВСУ показал очевидец
15 апреля 2021, 14:40 • 185 • Политика
Очевидец снял на видео эшелоны "направляющихся к крымской границе" танков ВСУ. По крайней мере так утверждают в украинском сегменте Сети. "Это уже повеселее", - отмечает голос за кадром.
Военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц в своём Telegram-канале обнародовал видео, где запечатлены платформы на железнодорожных путях, перевозящие танки.
"Пишут, что это - Херсонщина, едут к границе с Крымом", - подписал он под видео.
В самом видео автор в самом начале заявляет: "Это уже повеселее". Что именно "развеселило" автора, он так и не объяснил.
Напомним, ещё в середине марта появилась информация о том, что украинские власти перебрасывают к границам русского Крыма эшелоны военной техники. Сообщалось даже о перемещении бронетехники и ракетных комплексов. Отметим, что пока идёт лишь информация от источников, официального подтверждения этих данных нет.
Украина перебрасывает к границам с Россией эшелоны военной техники. Говорится даже о переброске бронетехники и ракетных комплексов. Об этом сообщал портал "Авиа.про". В подтверждение портал поместил видео, якобы снятое местными жителями. На кадры попала переброска танков и ТРК "Точка-У". Специалисты прокомментировали, что, возможно, это своеобразная "акция устрашения".
Отметим, что, кроме видео от местных жителей, никакого подтверждения этой информации пока нет. Русские военные её никак не комментировали.
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