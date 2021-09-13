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"Это уже полный аут!": "Куев" поставил под вопрос свою "тысячелетнюю историю" - Пронько
13 сентября 2021, 10:10 • 305 • Политика
Официальный Киев, или "Куев", как решили называть столицу власти Украины, поставил под вопрос свою "тысячелетнюю историю". Об этом написал экономический обозреватель "Первого русского" Юрий Пронько, комментируя новую идею украинских чиновников о переходе на латиницу. "Это уже полный аут!" - написал он.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что стране следует отказаться от кириллицы в пользу латиницы. Он полагает, что избавление от кириллицы будет "фундаментальной вещью". Сейчас же украинские власти, по словам Данилова, поддерживают двуязычие в стране, где главенство получают украинский и английский языки.
"Это уже полный аут! "Куев" - как вам?" - написал Пронько в своём Telegram-канале, отметив, что таким образом украинцы может получить "разрыв с тысячелетней историей, на которую они претензии имеют".
"Или уже не имеют?" - уточнил он.
В свою очередь бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко с иронией отметил, что в целом в стране, где "пенсионерам кушать нечего, платить нечем, тарифы выше, чем в Европе, освоить миллионы долларов на переход на латиницу - хорошая идея для обогащения чиновников".
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