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"Это уже ничем не смоешь": Митинг грузинских виноделов против гендиректора "Рустави 2" назвали сильно запоздалым

12 июля 2019, 22:39  •  92 • Политика
Виноделы Грузии устроили митинг из-за слов гендиректора "Рустави 2" о том, что он будет справлять нужду в грузинское вино, отправляемое на экспорт в Россию. "Это уже ничем не смоешь. Грузинскому вину нет места на нашем столе", - комментируют в соцсетях.
В Грузии прошёл митинг виноделов. Они требовали, чтобы гендиректор телеканала "Рустави 2" Ника Гварамия извинился за свои слова о грузинском вине. Речь идёт о скандальном обещании главы канала справлять малую нужду в бутылки с грузинским вином, которые отправляются на экспорт в Россию.
"Своим заявлением Гварамия оскорбил не только нас, виноделов, но и всю Грузию", - заявил один из участников митинга Вано Сепиашвили.
В соцсетях считают, что митинг несколько запоздал, так как репутационный вред уже нанесён. Теперь в России больше никто не возьмёт грузинское вино из опасения, что в бутылку с напитком кто-нибудь пописал.
"Это уже ничем не смоешь. Грузинскому вину нет места на нашем столе. Вдруг кто пописал", - пишет в Twitter Александр Стефанов‏ @aford1954.
"Поздно пить "Боржоми". Лично для меня все грузинские вина теперь "Минассали", - добавляет Михаил Г.‏ @Michael_G_83.
"Ну уж нет, пусть их ссанину пьют сотрудники "Дождя", - соглашается Novichok‏ @9Uf6mrCSnns2Wru.
Напомним, что телеведущая канала "Дождь" вышла в эфир с бутылкой грузинского вина, чтобы выразить поддержку Грузии. Это произошло вскоре после того, как ведущий грузинского телеканала "Рустави 2" обматерил в эфире президента России и его родственников, а гендиректор канала пообещал справлять нужду в грузинское вино, поставляемое на экспорт в Россию.

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