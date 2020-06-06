"Это уже неприлично выглядит": Политолог назвал слабого министра России

По словам политолога, самым слабым министром в нашей стране является министр экономики Максим Решетников.

"План по восстановлению экономики отправили на доработку, а тут ещё и Ростуризм забрали", - написал Баширов в своём Telegram-канале, уточнив, что президент Владимир Путин подписал указ о переподчинении Федерального агентства по туризму (Ростуризм) напрямую правительству.

"Министр экономики Решетников настолько слаб, что это уже неприлично выглядит", - подчеркнул политолог.

Фото: Скриншот Telegram/Марат Баширов

Напомним, в начале мая Максим Решетников сначала подвергся критике президента России. Во время совещания по ситуации с коронавирусом в нашей стране Владимир Путин поручил министру внимательнее анализировать экономические меры поддержки бизнеса и населения, кроме того, структурировать данную информацию.

"Многое из того, что я сейчас услышал, - перечень решений, которые ранее приняты. Кое-что вы сказали о том, как эти решения работают, но не всё. Я бы попросил вас повнимательнее посмотреть внутрь: как реализуются эти решения, где, сколько выдано денег, кому? Структурировать надо эту информацию. Чтобы владеть ситуацией "вживую". Я вас попрошу повнимательнее посмотреть на эти вопросы", - одёрнул министра Владимир Путин.

Позже стало известно о том, что Решетникова исключили из рабочей группы по стратегическому развитию и нацпроектам. И есть соответствующее распоряжение президента России. Зато в состав вошли заместитель министра Полина Крючкова, а также замглавы исполнительного комитета Общероссийского народного фронта (ОНФ) Арсений Беленький.

Также добавим, что премьер-министр Михаил Мишустин поручил Решетникову доработать план восстановления экономики России после пандемии. Такое поручение глава Минэкономразвития получил после представления плана президенту страны.