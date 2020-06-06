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"Это уже неприлично выглядит": Политолог назвал слабого министра России
06 июня 2020, 20:55 • 137 • Политика
Политолог Марат Баширов назвал самого слабого министра в России. "Настолько слаб, что это уже неприлично выглядит", - подчеркнул он.
По словам политолога, самым слабым министром в нашей стране является министр экономики Максим Решетников.
"План по восстановлению экономики отправили на доработку, а тут ещё и Ростуризм забрали", - написал Баширов в своём Telegram-канале, уточнив, что президент Владимир Путин подписал указ о переподчинении Федерального агентства по туризму (Ростуризм) напрямую правительству.
"Министр экономики Решетников настолько слаб, что это уже неприлично выглядит", - подчеркнул политолог.
Фото: Скриншот Telegram/Марат Баширов
Напомним, в начале мая Максим Решетников сначала подвергся критике президента России. Во время совещания по ситуации с коронавирусом в нашей стране Владимир Путин поручил министру внимательнее анализировать экономические меры поддержки бизнеса и населения, кроме того, структурировать данную информацию.
"Многое из того, что я сейчас услышал, - перечень решений, которые ранее приняты. Кое-что вы сказали о том, как эти решения работают, но не всё. Я бы попросил вас повнимательнее посмотреть внутрь: как реализуются эти решения, где, сколько выдано денег, кому? Структурировать надо эту информацию. Чтобы владеть ситуацией "вживую". Я вас попрошу повнимательнее посмотреть на эти вопросы", - одёрнул министра Владимир Путин.
Позже стало известно о том, что Решетникова исключили из рабочей группы по стратегическому развитию и нацпроектам. И есть соответствующее распоряжение президента России. Зато в состав вошли заместитель министра Полина Крючкова, а также замглавы исполнительного комитета Общероссийского народного фронта (ОНФ) Арсений Беленький.
Также добавим, что премьер-министр Михаил Мишустин поручил Решетникову доработать план восстановления экономики России после пандемии. Такое поручение глава Минэкономразвития получил после представления плана президенту страны.
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