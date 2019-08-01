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"Это уже не юридический троллинг": Порошенко ищет помощи у США из-за уголовных дел - СМИ

01 августа 2019, 07:24  •  166 • В мире
В конце минувшей недели экс-президент Украины, отказавшись от охраны, неожиданно вылетел в Стамбул. Украинские СМИ предположили, что в Турции бывший гарант находится не на отдыхе. Уголовные дела перестали выглядеть как "юридический троллинг", и теперь бывшему гаранту потребуется помощь США, чтобы избежать реального наказания по уголовным делам.
Семья Порошенко покинула Украину на несколько дней раньше, сам он отправился в Стамбул 29 июля на частном самолете. "Вести Украины", ссылаясь на свои источники, сообщают, что этот турецкий визит Порошенко использует для того, чтобы встретиться с лоббистами из BGR group.
Дело в том, что Государственное бюро расследований активизировало следствие по некоторым уголовным делам, открытым в отношении бывшего президента Украины. В связи с этим соратники Порошенко уже изменили свою позицию.
Если еще пару месяцев назад адвокат бывшего гаранта сообщал о том, что все уголовные дела – это такой "юридический троллинг" и никаких последствий для Порошенко не будет, то теперь Игорь Головань заговорил о "преследовании по политическим мотивам" и о том, что это может повлечь за собой "самые негативные последствия".
Именно поэтому Порошенко и отправился в Стамбул, чтобы через находящихся там американских лоббистов заручиться поддержкой Вашингтона на тот случай, если его попытаются арестовать.
Конечно, пишет украинское издание, Порошенко мог бы использовать и так называемый "сценарий Саакашвили" и покинуть пределы страны после того, как в отношении него возникли какие-либо подозрения. Однако в этом случае бизнес-активы бывшего президента окажутся буз защиты и могут быть арестованы.

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