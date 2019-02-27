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"Это уже история. Самая сказочная, самая добрая": В Сети отметили пятилетие присоединения Крыма

27 февраля 2019, 08:24  •  175 • Политика
Журналист Марина Саакян написала, что в России только надеялись в 2014 году на возвращение Крыма в состав России, а сейчас это " уже история. Самая сказочная,самая добрая".
Журналист Марина Саакян написала пост в своем Twitter-аккаунте, посвященный пятилетие со дня присоединения Крыма.
Она вспомнила, как вся Россия жила в 2014 году надеждами, а крымчане в первую очередь.
"Трудно представить, какие их переполняли чувства возможного возвращения домой, в Россию. Это уже история. Самая сказочная, самая добрая", — пишет блогер, подчеркивая значение этого события для крымчан, и для десятков миллионов граждан России.
Мы все жили тогда, в 2014 году, надеждами. Крымчане в первую очередь. Трудно представить, какие их переполняли чувства возможного возвращения домой, в Россию.
Это уже история.
Самая сказочная,самая добрая и для Крыма, и для крымчан, и для десятков миллионов граждан России. pic.twitter.com/WGWd5l7MzV
— Марина Саакян (@marinochka_san) 26 февраля 2019 г.

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