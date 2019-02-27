"Это уже история. Самая сказочная, самая добрая": В Сети отметили пятилетие присоединения Крыма

Журналист Марина Саакян написала, что в России только надеялись в 2014 году на возвращение Крыма в состав России, а сейчас это " уже история. Самая сказочная,самая добрая".

Журналист Марина Саакян написала пост в своем Twitter-аккаунте, посвященный пятилетие со дня присоединения Крыма.

Она вспомнила, как вся Россия жила в 2014 году надеждами, а крымчане в первую очередь.

"Трудно представить, какие их переполняли чувства возможного возвращения домой, в Россию. Это уже история. Самая сказочная, самая добрая", — пишет блогер, подчеркивая значение этого события для крымчан, и для десятков миллионов граждан России.