|
"Это уже история. Самая сказочная, самая добрая": В Сети отметили пятилетие присоединения Крыма
27 февраля 2019, 08:24 • 175 • Политика
Журналист Марина Саакян написала, что в России только надеялись в 2014 году на возвращение Крыма в состав России, а сейчас это " уже история. Самая сказочная,самая добрая".
Журналист Марина Саакян написала пост в своем Twitter-аккаунте, посвященный пятилетие со дня присоединения Крыма.
Она вспомнила, как вся Россия жила в 2014 году надеждами, а крымчане в первую очередь.
"Трудно представить, какие их переполняли чувства возможного возвращения домой, в Россию. Это уже история. Самая сказочная, самая добрая", — пишет блогер, подчеркивая значение этого события для крымчан, и для десятков миллионов граждан России.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
175
Похожие новости
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
22 февраля 2019, 11:24
|
25 февраля 2019, 01:09
|
20 февраля 2019, 16:54
|
23 февраля 2019, 11:56
|
25 февраля 2019, 14:09
|
25 февраля 2019, 02:39
|
24 февраля 2019, 12:09