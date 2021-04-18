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"Это уже даже не смешно": МВД Чехии считает, что взрыв во Врбетице устроили Петров и Боширов - фото
18 апреля 2021, 00:25 • 77 • Политика
Официальный сайт чешского МВД сообщает о том, что склады в деревне Врбетице в 2014 году взорвали именно Александр Петров и Руслан Боширов. "Это уже даже не смешно", - комментирует Илья Ремесло.
Чехия обвинила "отравителей Скрипаля" Александра Петрова и Руслана Боширова во взрыве на складе боеприпасов в населённом пункте Врбетице в 2014 году. На официальном сайте МВД страны опубликованы портреты мужчин.
Русские бизнесмены Петров и Боширов получили известность после того, как Британия обвинила их в попытке отравить ядом "Новичок" шпиона-перебежчика Скрипаля и его дочь. Мужчинам пришлось выступить на телевидении, чтобы снять с себя абсурдные обвинения.
- комментирует сообщение Илья Ремесло в своём Telegram-канале.
- добавляет Telegram-канал "Саваничи".
- подтверждает Telegram-канал "Майор и Генерал".
- иронизирует Юлия Витязева.
Напомним, Чехия использовала взрыв на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году как предлог для высылки 18 русских дипломатов. Теперь выясняется, что всё это полнейший спектакль.
Фото: скриншот Telegram-канала Илья Ремесло
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