"Это уже даже не смешно": МВД Чехии считает, что взрыв во Врбетице устроили Петров и Боширов - фото

Официальный сайт чешского МВД сообщает о том, что склады в деревне Врбетице в 2014 году взорвали именно Александр Петров и Руслан Боширов. "Это уже даже не смешно", - комментирует Илья Ремесло.

Чехия обвинила "отравителей Скрипаля" Александра Петрова и Руслана Боширова во взрыве на складе боеприпасов в населённом пункте Врбетице в 2014 году. На официальном сайте МВД страны опубликованы портреты мужчин.

Русские бизнесмены Петров и Боширов получили известность после того, как Британия обвинила их в попытке отравить ядом "Новичок" шпиона-перебежчика Скрипаля и его дочь. Мужчинам пришлось выступить на телевидении, чтобы снять с себя абсурдные обвинения.

Чешская полиция утверждает, что взрывы готовили... те самые Петров и Боширов. Это уже даже не смешно,

- комментирует сообщение Илья Ремесло в своём Telegram-канале.

Они реально думают, что у нас, кроме Петрова и Боширова, больше никого нет?! Идиоты!

- добавляет Telegram-канал "Саваничи".

Никаких сомнений быть не может. Официальный сайт чешского МВД сообщает о том, что склады во Врбетице взрывали именно Петров и Боширов,

- подтверждает Telegram-канал "Майор и Генерал".

"А не выпить ли нам настоящего чешского пивка..." - подумали Петров и Боширов - и тут же всё завертелось буквально с космической скоростью...

- иронизирует Юлия Витязева.

Напомним, Чехия использовала взрыв на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году как предлог для высылки 18 русских дипломатов. Теперь выясняется, что всё это полнейший спектакль.

Фото: скриншот Telegram-канала Илья Ремесло