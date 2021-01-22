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"Это ужасно": Раскрыта любимая "игра" некоторых чиновников. Пойманы лишь единицы
22 января 2021, 14:00 • 167 • Политика
Раскрыта любимая "игра" некоторых чиновников. Игра в хайп и провокационные заявления, заметил Дмитрий Солонников: "Это ужасно". Пойманы на оскорблениях граждан лишь единицы: "Если не поймали - очень весело, будем шутить дальше".
Политолог Дмитрий Солонников в эфире программы "Сухой остаток" на канале Царьград оценил хамское заявление чиновницы из Камчатского края в адрес простых людей.
Так, местная глава Минтуризма Наталия Максименко написала в социальных сетях, что не стоит расходовать собственную энергию "на токсичных людей и прочий сброд".
На эти слова обратили внимание местные интернет-пользователи. Они потребовали чёткого ответа на вопрос - кого министр имеет в виду, говоря о "сброде". Автор опуса, однако, пошла на попятную, пытаясь оправдаться тем, что её пост якобы трактовали ошибочно.
Солонников в беседе с "Первым русским" предположил, что причиной хамства отдельных чиновников является их неспособность осознать ту ответственность, которая накладывается на них вместе с высокой должностью.
Некоторые из них привыкли к хайпу, лайкам в Сети, и, заступив на пост, они продолжают наслаждаться этим, притом в той же манере - как на собственных кухнях и в "бодрых перепалках": "Это ужасно".
Политолог добавил, что отдельные люди у власти воспринимают свои обязанности, как "детскую игру".
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