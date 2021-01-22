"Это ужасно": Раскрыта любимая "игра" некоторых чиновников. Пойманы лишь единицы

Политолог Дмитрий Солонников в эфире программы "Сухой остаток" на канале Царьград оценил хамское заявление чиновницы из Камчатского края в адрес простых людей.

Так, местная глава Минтуризма Наталия Максименко написала в социальных сетях, что не стоит расходовать собственную энергию "на токсичных людей и прочий сброд".

На эти слова обратили внимание местные интернет-пользователи. Они потребовали чёткого ответа на вопрос - кого министр имеет в виду, говоря о "сброде". Автор опуса, однако, пошла на попятную, пытаясь оправдаться тем, что её пост якобы трактовали ошибочно.

Солонников в беседе с "Первым русским" предположил, что причиной хамства отдельных чиновников является их неспособность осознать ту ответственность, которая накладывается на них вместе с высокой должностью.

Некоторые из них привыкли к хайпу, лайкам в Сети, и, заступив на пост, они продолжают наслаждаться этим, притом в той же манере - как на собственных кухнях и в "бодрых перепалках": "Это ужасно".

Политолог добавил, что отдельные люди у власти воспринимают свои обязанности, как "детскую игру".