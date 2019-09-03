"Это ужасно": Михаил Делягин объявил о закулисной сделке Навального и КПРФ

Экономист и политолог Михаил Делягин высказался на тему так называемой закулисной сделки Алексея Навального и КПРФ - эксперт усматривает все признаки подобного взаимодействия. Кроме того, Делягин отмечает, что эти и другие варианты развития КПРФ - свидетельства вырождения на политической арене.

"Поддержка жестко либерального по своему формату Навального по крайней мере частью руководства КПРФ - признак ее глубокого кризиса, - размышляет Михаил Делягин. - Похоже, она идет по пути других обломков компартий на всем постсоциалистическом пространстве. Для меня это ужасно".

Говорит Делягин и о "масштабной, скандальной продаже мандатов", которая "большинству актива" партии противна. Не забывает и о попытках партии войти в "перезагрузку политической системы страны", которая оканчивается "эксплуатацией жажды народа вернуться в нормальное общество". Так вот, истории вроде "поддержки Навального" заставляют усомниться не только в верности курса, но и в осмысленности.

"Надеюсь, это идет от горячих и искренних голов вроде Рашкина и является не осознанной (и самоубийственной) подлостью, но лишь неосмысленной (и потому могущей быть исправленной) глупостью".

Как бы то ни было, Михаил Делягин ставит окончательный диагноз: "КПРФ входит в перезагрузку политической системы страны с уходящим лидером, без стержня и лица, с угрозой превратиться в коммерческую услугу любого денежного мешка, то есть объективно - в прозападную и антироссийскую группу". А в целом происходящее - "это не кризис, это политическое вырождение".