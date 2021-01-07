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"Это, увы, дно": В Совфеде заявили об окончании "праздника демократии" в США

07 января 2021, 22:55  •  176 • Политика
Член российского Совета Федерации Константин Косачев заявил об окончании "праздника демократии" в США. Так политик прокомментировал недавние беспорядки у Капитолия, в ходе которых погибли четыре человека.
США сейчас находятся в состоянии раскола, а хвалёная американская демократия "захромала", причём сразу на обе ноги. Такое мнение высказал председатель комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев.
В своём Facebook Косачев написал, что у сторонников Трампа сейчас более чем достаточно оснований для обвинений демократов в фальсификациях. Он считает, что грязные выборы президента и последующие события раскололи Соединённые Штаты на две равные части, поэтому оспаривание результатов голосования не прекратится никогда.
"Праздник демократии закончился. Это, увы, на самом деле дно, говорю это без тени злорадства", - добавил политик.
Глава комитета Совфеда отметил, что находящаяся в таком состоянии Америка больше не имеет никакого права задавать курс в мире и тем более навязывать его другим странам.

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