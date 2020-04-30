"Это успех, Серёга!": Шнуров стал героем украинских СМИ за критику парада Победы

Лидер группировки "Ленинград", а теперь и политик Сергей Шнуров стал героем украинского издания "Обозреватель", известного своими фейками и яростной антироссийской позицией. "Успех" политика-музыканта оценили в соцсетях.

Поводом для превознесения Шнурова в украинском СМИ стали высказывания артиста на тему парада Победы 9 Мая. Музыкант решил съязвить относительно того, что воздушный парад поднимет дух сидящих в самоизоляции граждан России. Слова Шнурова тут же потащил "Обозреватель" и другие укроСМИ.

"Шнуров на украинском "Обозревателе"! Это успех, Серёга!" - комментирует в Twitter "Голос Мордора". "Может, он им и корпоративчик даст? Ведь стоял же с табличкой "Хочу работать", - добавляет политолог Виталий Третьяков. "Я думала, что политкарьера Шнура уже на дне, но снизу постучали", - резюмирует @Tasyaponovar.

Напомним, в конце февраля этого года Шнуров официально вступил в Партию Роста. После этого музыканту припомнили его ранние песни, в которых он явно давал понять, что думает о сексуальной ориентации политиков.

Фото: скриншот Twitter/@spacelordrock