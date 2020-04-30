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"Это успех, Серёга!": Шнуров стал героем украинских СМИ за критику парада Победы

30 апреля 2020, 22:10  •  176 • Политика
Музыкант и политик Сергей Шнуров съязвил на тему парада Победы в России и тут же стал героем украинских СМИ. "Шнуров на украинском "Обозревателе"! Это успех, Серёга!" - иронизируют в соцсетях российские пользователи.
Лидер группировки "Ленинград", а теперь и политик Сергей Шнуров стал героем украинского издания "Обозреватель", известного своими фейками и яростной антироссийской позицией. "Успех" политика-музыканта оценили в соцсетях.
Поводом для превознесения Шнурова в украинском СМИ стали высказывания артиста на тему парада Победы 9 Мая. Музыкант решил съязвить относительно того, что воздушный парад поднимет дух сидящих в самоизоляции граждан России. Слова Шнурова тут же потащил "Обозреватель" и другие укроСМИ.
"Шнуров на украинском "Обозревателе"! Это успех, Серёга!" - комментирует в Twitter "Голос Мордора".
"Может, он им и корпоративчик даст? Ведь стоял же с табличкой "Хочу работать", - добавляет политолог Виталий Третьяков.
"Я думала, что политкарьера Шнура уже на дне, но снизу постучали", - резюмирует @Tasyaponovar.
Напомним, в конце февраля этого года Шнуров официально вступил в Партию Роста. После этого музыканту припомнили его ранние песни, в которых он явно давал понять, что думает о сексуальной ориентации политиков.
Фото: скриншот Twitter/@spacelordrock

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