"Это унижение": Киев объяснил отказ принимать назад украинских моряков

Зеркаль назвала предложенный российской стороной вариант "унижением", поскольку Киев не готов дать государственные гарантии участия его военных в уголовном процессе, который Украина считает незаконным.

"Во-первых, это нонсенс, а во-вторых - унижение", - сказала она в интервью BBC.

По словам Зеркаль, в Киеве рассчитывали, что Кремль будет исполнять требования Международного трибунала ООН по морскому праву, но ожидания не оправдались.

Представитель МИД считает, что Москва просто нашла "рычаг давления" на Киев, чтобы создать внутри украинского общества "недовольство происходящим".

Дипломат подчеркнула, что Незалежная продолжит борьбу за арестованных украинских военнослужащих на международной арене.

Ранее, в июне директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова заметила, что "Киеву нужны не моряки, Киеву нужен шум вокруг моряков".