Поддержать президента Украины Владимира Зеленского в стремлении установить мир на востоке страны и "не распродать украинскую землю ставленникам Сороса" призвал в кулуарах Верховной рады депутат Вадим Рабинович.

Он отметил, что именно распродажа украинских земель иностранцам, а также военные действия в Донбассе убьют страну.

"Продажа земли и война в Донбассе – это то, что уничтожит Украину", - подчеркнул парламентарий.

С его слов, сообщает Nation News, Незалежную, которую целенаправленно втянули в войну в Донбассе, сейчас подводят к последнему рубежу - продаже земель.

Однако и Зеленского он пока намерен поддерживать только до 9 декабря — именно в этот день в Париже запланирован саммит "нормандской четвёрки", где будет обсуждаться вопрос мирного урегулирования ситуации в Донбассе.

Депутат предупредил, что если Зеленский поедет во Францию "срывать переговоры, то реакцию он получит соответствующую".

"Пусть устанавливает мир в стране, так как этого требовали 73 процента граждан проголосовавших за него", - резюмировал Рабинович.