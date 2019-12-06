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"Это уничтожит Украину": Убьет страну не только война в Донбассе - депутат Рады

06 декабря 2019, 13:54  •  250 • Политика
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил о том, что "уничтожит Украину" не только война в Донбассе. По его мнению, убить страну может и продажа украинской земли иностранцам.
Поддержать президента Украины Владимира Зеленского в стремлении установить мир на востоке страны и "не распродать украинскую землю ставленникам Сороса" призвал в кулуарах Верховной рады депутат Вадим Рабинович.
Он отметил, что именно распродажа украинских земель иностранцам, а также военные действия в Донбассе убьют страну.
"Продажа земли и война в Донбассе – это то, что уничтожит Украину", - подчеркнул парламентарий.
С его слов, сообщает Nation News, Незалежную, которую целенаправленно втянули в войну в Донбассе, сейчас подводят к последнему рубежу - продаже земель.
Однако и Зеленского он пока намерен поддерживать только до 9 декабря — именно в этот день в Париже запланирован саммит "нормандской четвёрки", где будет обсуждаться вопрос мирного урегулирования ситуации в Донбассе.
Депутат предупредил, что если Зеленский поедет во Францию "срывать переговоры, то реакцию он получит соответствующую".
"Пусть устанавливает мир в стране, так как этого требовали 73 процента граждан проголосовавших за него", - резюмировал Рабинович.

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