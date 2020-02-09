"Это угроза": Генерал НАТО обвинил Россию в космическом преследовании

О том, что западным странам грозит опасность в космосе, сообщил глава стратегического командования НАТО по трансформации (ACT) генерал Андре Ланата. По его словам, всё потому, что в непосредственной близи от западных спутников "проводят манёвры" космические корабли России и Китая.

Ланата заявил об этом в беседе с журналистами Washington Examiner. Он отметил, что при любом раскладе НАТО решит, что и как делать. Потому что "может предположить варианты разных способов и видов агрессии в космосе".

Он однозначно добавил, что альянс расценивает китайские и российские корабли в космосе как угрозу.

"Конечно, это угроза для наших союзников", - заявил Ланата. Ранее, напомним, в американской прессе писали, что якобы российский спутник неотрывно наблюдает за американским. При этом, отметим, как обычно, доказательств или аргументов не было.

"До этого момента космос все считали безопасной зоной, - говорит генерал. - Сейчас это, разумеется, не так".

Ранее в интервью изданию Delfi главнокомандующий Вооружёнными силами Литвы Вальдемарас Рупшис заявил, что у батальона НАТО, который уже три года находится на территории его страны, вполне хватает потенциала и мощности, чтобы являться эффективным "средством сдерживания России" в её отношениях с НАТО.

По словам Рупшиса, батальон, которым командует Германия, готов к любым действиям, даже выходящим за рамки юридических ограничений. Главком высоко оценил усилия немецких военных и особенно инвестиции Германии в своё подразделение: это показывает, что НАТО пришло в Литву надолго.

"Условия для проживания и тренировок, взаимодействие с нашими военными подразделениями стали намного лучше. Для нас это уникальная возможность осуществлять командование тяжёлым механизированным подразделением и работать вместе с ним", - сообщил он.

Также Рупшис традиционно, но по-прежнему голословно обвинил российскую сторону в провокациях: военный заявил, что "фиксировались случаи информационных атак". Рупшис уточнил, что прямых доказательств вины России нет, но "это можно предполагать".