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"Это удавка на шее России": К чему готовится НАТО перед новой войной на Украине
06 марта 2021, 14:00 • 278 • Политика
Не успеют закончиться одни учения НАТО возле русских границ, как грядут другие. А за ними – ещё. А там и самые крупные манёвры за 30 лет. И всё это – на фоне обострения ситуации на линии боевого соприкосновения Украины и Донбасса. Масштабная провокация перед новой войной на Украине? Или провокация на Украине с целью связать Россию угрозой большой войны?
Ещё идут масштабные военно-морские учения НАТО Poseidon-21 в Чёрном море, а на центральном участке линии боевого соприкосновения России и Запада, в Эстонии, начались новые. Оно, конечно, потешно – давать титул "Свирепый волк" ("Furious Wolf") процессу боевого слаживания такой размазни, как сухопутные силы Британии, Эстонии и Литвы. Но тем не менее – это процесс боевого слаживания. А при том, что основная задача манёвров – отработка взаимодействия авиационных наводчиков, а наводить они будут самолёты ВВС Германии, – волей-неволей приходят на ум параллели с 1941 годом. С совершенно ясным пониманием – на кого они тренируются обрушить свой удар.
Несмешные потешки
Ещё одна потеха – армия Украины и силы НАТО. Да, это примерно то же, что боевой строй украинских надувных лодок в Poseidon-21, но зато на нынешний год запланировано участие ВСУ аж в 22 манёврах на стороне Североатлантического альянса. Понятно, что на деле отрабатываются задачи связи и логистики – то есть, грубо говоря, чтобы укровоины не мешались под ногами, а прикрывали собою периметр, за которым войска США будут разворачивать свои ракеты и авиацию для поражения целей в глубине территории России. Но это всё равно лишний театр боевых действий, да к тому же сопряжённый с хаосом гражданской войны.
Ну, и вишенка на торте из десятков отработок боевых действий против России – "Defender Europe-21", где будут участвовать 31 тысяча военных из 26 стран, в том числе и не входящих в НАТО. И в ходе этих, ожидаемо самых крупных учений в Европе за почти тридцать лет будет отрабатываться переброска подкреплений через Болгарию и Румынию к… да, опять-таки границам Украины!
И уж остаётся только усмехнуться, глядя на отдельный "пирог" рядом с "тортом" – регулярные противоракетные учения "Грозный щит" ("Formidable Shield"), которые тоже пройдут в этом году в Европе. И тоже – с участием ВМС США и ещё десяти стран, которые выставят десятки военных кораблей.
Не слишком ли бурная оборона против нас выстраивается? Ведь явный же и явственный перебор: абсолютно весь западный политикум прекрасно понимает, что Россия никогда в обозримом будущем на Запад нападать не будет. Ей это просто не выгодно ни с одной точки зрения. Максимум, что возможно, – это какая-нибудь операция по принуждению к миру сорвавшегося с катушек киевского режима. Тем паче, что в случае силового решения донбасской и, соответственно, приднестровской проблемы со стороны этих двух нацистских диктатур Россия вмешаться будет просто обязана. Так как и в Донбассе, и в Приднестровье живут сотни тысяч её, России, граждан.
Или о том и речь? И вся эта старательно отрабатываемая на военных учениях Запада "оборона" – всего лишь грязная уловка? Сродни той, что выставляет уличная шпана, посылая на задирание поздних прохожих мелкого злобного шкета, "защищать" которого приготовились уже большие и сильные бандиты?
Банда гопников за Украиной?
В принципе, ничего странного в таком предположении нет. Напротив, перед нами – трогательное совпадение интересов. Со стороны Украины это линия на привлечение Запада к военному решению за неё конфликта в Донбассе:
– как заявил недавно представитель Киева на Минских переговорах Алексей Арестович.
Со стороны же США это не только озвученное буквально на днях главой этого государства стремление насыпать России углей в сапоги, но и вполне разумное с военной точки зрения намерение подобраться поближе к Волге, чтобы достать своими "Томагавками" или что они там сейчас отрабатывают на основе SM-6 – зенитной ракеты большой дальности. А главное – у США появляется под крыльями их стратегических бомбардировщиков территория, над которой их не будут сбивать, пока они не появятся над Белгородом и Таганрогом. Они, собственно, уже отрабатывали этот вариант, пустив несколько месяцев назад свои В-52 полетать над Украиной.
Так что учения учениями, а стратегия – вот она!
Решится ли шпана, если шкету отвесят заслуженного пинка? Не факт… Не факт, что они собираются решаться. Зачем, собственно? Если русские всерьёз схлестнутся с русскими – это уже для Запада стратегический выигрыш. А уж если затем удастся – а оно удастся – помародёрить то, что останется, то победа будет полной…
И при минимуме собственных жертв. Те же русские – не те, что обмануты нацистскими сказками и пошли против своих и против самих себя, а натуральные, которые всегда готовы водрузить свой флаг что над Рейхстагом, что над Капитолием – должны будут очень серьёзно задуматься. Над чем? А над тем, что в ходе всех этих учений возле их границ оказались развёрнуты боевые структуры НАТО.
Расчёт победить Россию без войны?
И дело не в том, что проснулись эстонские авианаводчики. А в том, что русскому Генштабу – уже не говоря о Кремле – очень трудно будет принять адекватное военное решение, если войска Киева начнут карательный рейд в Донбассе. Ведь сама такая операция автоматически обнуляет Минские соглашения. Да, в их негласной части значилось, что в случае нападения Украины на ДНР и ЛНР не только задует "северный ветер", но и более "ураганные" решения со стороны России воспоследуют.
Не на это ли расчёт? В нынешнем технически мирном, но насквозь простреливаемом информационными боеприпасами времени даже политическое отступление России в такой обстановке будет равно стратегическому поражению. А это же и есть идеал войны для Запада – нанести врагу стратегическое поражение, не доводя дело до собственно войны. С её рисками и её русскими, любой ценою готовыми водрузить своё знамя над Рейхстагом. Или над Капитолием.
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