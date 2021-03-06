"Это удавка на шее России": К чему готовится НАТО перед новой войной на Украине

Не успеют закончиться одни учения НАТО возле русских границ, как грядут другие. А за ними – ещё. А там и самые крупные манёвры за 30 лет. И всё это – на фоне обострения ситуации на линии боевого соприкосновения Украины и Донбасса. Масштабная провокация перед новой войной на Украине? Или провокация на Украине с целью связать Россию угрозой большой войны?

Ещё идут масштабные военно-морские учения НАТО Poseidon-21 в Чёрном море, а на центральном участке линии боевого соприкосновения России и Запада, в Эстонии, начались новые. Оно, конечно, потешно – давать титул "Свирепый волк" ("Furious Wolf") процессу боевого слаживания такой размазни, как сухопутные силы Британии, Эстонии и Литвы. Но тем не менее – это процесс боевого слаживания. А при том, что основная задача манёвров – отработка взаимодействия авиационных наводчиков, а наводить они будут самолёты ВВС Германии, – волей-неволей приходят на ум параллели с 1941 годом. С совершенно ясным пониманием – на кого они тренируются обрушить свой удар.

Несмешные потешки

Ещё одна потеха – армия Украины и силы НАТО. Да, это примерно то же, что боевой строй украинских надувных лодок в Poseidon-21, но зато на нынешний год запланировано участие ВСУ аж в 22 манёврах на стороне Североатлантического альянса. Понятно, что на деле отрабатываются задачи связи и логистики – то есть, грубо говоря, чтобы укровоины не мешались под ногами, а прикрывали собою периметр, за которым войска США будут разворачивать свои ракеты и авиацию для поражения целей в глубине территории России. Но это всё равно лишний театр боевых действий, да к тому же сопряжённый с хаосом гражданской войны.

Ну, и вишенка на торте из десятков отработок боевых действий против России – "Defender Europe-21", где будут участвовать 31 тысяча военных из 26 стран, в том числе и не входящих в НАТО. И в ходе этих, ожидаемо самых крупных учений в Европе за почти тридцать лет будет отрабатываться переброска подкреплений через Болгарию и Румынию к… да, опять-таки границам Украины!

И уж остаётся только усмехнуться, глядя на отдельный "пирог" рядом с "тортом" – регулярные противоракетные учения "Грозный щит" ("Formidable Shield"), которые тоже пройдут в этом году в Европе. И тоже – с участием ВМС США и ещё десяти стран, которые выставят десятки военных кораблей.

Не слишком ли бурная оборона против нас выстраивается? Ведь явный же и явственный перебор: абсолютно весь западный политикум прекрасно понимает, что Россия никогда в обозримом будущем на Запад нападать не будет. Ей это просто не выгодно ни с одной точки зрения. Максимум, что возможно, – это какая-нибудь операция по принуждению к миру сорвавшегося с катушек киевского режима. Тем паче, что в случае силового решения донбасской и, соответственно, приднестровской проблемы со стороны этих двух нацистских диктатур Россия вмешаться будет просто обязана. Так как и в Донбассе, и в Приднестровье живут сотни тысяч её, России, граждан.

Или о том и речь? И вся эта старательно отрабатываемая на военных учениях Запада "оборона" – всего лишь грязная уловка? Сродни той, что выставляет уличная шпана, посылая на задирание поздних прохожих мелкого злобного шкета, "защищать" которого приготовились уже большие и сильные бандиты?

Банда гопников за Украиной?

В принципе, ничего странного в таком предположении нет. Напротив, перед нами – трогательное совпадение интересов. Со стороны Украины это линия на привлечение Запада к военному решению за неё конфликта в Донбассе:

Поскольку ситуация практически зашла в тупик, то остаётся попытка воспользоваться помощью США. Возможно, это поможет…

– как заявил недавно представитель Киева на Минских переговорах Алексей Арестович.

Со стороны же США это не только озвученное буквально на днях главой этого государства стремление насыпать России углей в сапоги, но и вполне разумное с военной точки зрения намерение подобраться поближе к Волге, чтобы достать своими "Томагавками" или что они там сейчас отрабатывают на основе SM-6 – зенитной ракеты большой дальности. А главное – у США появляется под крыльями их стратегических бомбардировщиков территория, над которой их не будут сбивать, пока они не появятся над Белгородом и Таганрогом. Они, собственно, уже отрабатывали этот вариант, пустив несколько месяцев назад свои В-52 полетать над Украиной.

Так что учения учениями, а стратегия – вот она!

Решится ли шпана, если шкету отвесят заслуженного пинка? Не факт… Не факт, что они собираются решаться. Зачем, собственно? Если русские всерьёз схлестнутся с русскими – это уже для Запада стратегический выигрыш. А уж если затем удастся – а оно удастся – помародёрить то, что останется, то победа будет полной…

И при минимуме собственных жертв. Те же русские – не те, что обмануты нацистскими сказками и пошли против своих и против самих себя, а натуральные, которые всегда готовы водрузить свой флаг что над Рейхстагом, что над Капитолием – должны будут очень серьёзно задуматься. Над чем? А над тем, что в ходе всех этих учений возле их границ оказались развёрнуты боевые структуры НАТО.

Расчёт победить Россию без войны?

И дело не в том, что проснулись эстонские авианаводчики. А в том, что русскому Генштабу – уже не говоря о Кремле – очень трудно будет принять адекватное военное решение, если войска Киева начнут карательный рейд в Донбассе. Ведь сама такая операция автоматически обнуляет Минские соглашения. Да, в их негласной части значилось, что в случае нападения Украины на ДНР и ЛНР не только задует "северный ветер", но и более "ураганные" решения со стороны России воспоследуют.

Но если под такую операцию подвести убедительную политическую базу… Не так уж невероятно, что "всё мировое сообщество", то есть НАТО, станет приветствовать контртеррористическую операцию ВСУ в Донбассе. Можно себе предстваить и флот НАТО вокруг Крыма. И В-52 над Мелитополем. И немецкие "Штукас"… пардон, "Еврофайтеры" над Нарвой на высоте, откуда им виден Санкт-Петербург.

Не на это ли расчёт? В нынешнем технически мирном, но насквозь простреливаемом информационными боеприпасами времени даже политическое отступление России в такой обстановке будет равно стратегическому поражению. А это же и есть идеал войны для Запада – нанести врагу стратегическое поражение, не доводя дело до собственно войны. С её рисками и её русскими, любой ценою готовыми водрузить своё знамя над Рейхстагом. Или над Капитолием.