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"Это твёрдая позиция Путина": Кадыров высказался о роли Кремля в восстановлении мира в Ливии
13 января 2020, 18:24 • 71 • Политика
Президент Чечни Рамзан Кадыров высказался по поводу того, что Владимир Путин и Реджеп Эрдоган предложили премьеру временного правительства Ливии Фаизу Сараджу и командующему ливийской национальной армии Халифе Хафтару прекратить с полуночи 12 января боевые действия. Россия, по мнению президента Чечни, является сторонником восстановления мира и сохранения целостности Ливии. "Это твёрдая позиция нашего президента Владимира Путина", - отметил Кадыров.
Ливия почти десять лет находится в условиях гражданской войны, спровоцированной западными странами, напомнил сегодня в своём Telegram-канале Kadyrov_95 президент Чечни Рамзан Кадыров.
"Убиты Муаммар Каддафи, его семья и тысячи ливийцев. Страна и общество расколоты, нет признанного всем народом единого руководства. Ливия оказалась на грани фактического распада". Россия же, по мнению президента Чечни, является сторонником восстановления мира и сохранения целостности Ливии.
"Это твёрдая позиция нашего президента Владимира Путина", - отметил Кадыров. Он написал: "В строгом соответствии с данным курсом, президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган предложили премьеру правительства национального согласия Фаизу Сараджу и командующему ливийской национальной армии Халифе Хафтару прекратить с полуночи 12 января боевые действия. Предложение принято, и режим в целом соблюдается".
Кадыров высказал уверенность, что инициатива Кремля - единственно верный и правильный шаг в сложившихся условиях. Этот шаг, по его мнению, может стать отправной точкой для восстановления мира и стабильности. "Уверен, что Россия может озвучить и новые инициативы по ливийской вопросу", - отметил Кадыров.
Президент Чечни напомнил: "В рамках позиции руководства России мы на протяжении нескольких лет прилагаем усилия, направленные на сближение позиций противоборствующих сторон, установление между ними диалога, вызволение граждан России и дружественных стран, оказавшихся в местах лишения свободы в Ливии".
Эта работа будет продолжена с удвоенной силой, отмечает Рамзан Кадыров. "Конечно, окончательный мир в течение суток не наступит, - добавил он. - Возможны и случаи нарушения режима прекращения огня, обстрелов позиций. Но движение к прекращению кровопролития в Ливии начато. И в этом огромная заслуга президента России Владимира Путина".
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