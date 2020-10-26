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"Это трудно оставлять без внимания": Кремль отказался раздавать советы Минску

26 октября 2020, 17:30  •  37 • Политика
Кремль отказался раздавать советы Минску - о позиции официальной Москвы касательно ситуации в Белоруссии рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что воскресные митинги - "это то, что трудно оставлять без внимания".
В частности, во время беседы с журналистами Песков отказался давать советы белорусскому президенту Александру Лукашенко, отвечая на соответствующий вопрос. По его словам, такая постановка вопроса – некорректна.
"Это то, что трудно оставлять без внимания, сказал официальный представитель Кремля, - Мы наблюдаем за этим".
По словам Пескова, на сегодняшний день взаимосвязанность и зависимость экономик двух стран "на высочайшем уровне" и, конечно же, в область интересов России в том числе входит то, насколько ритмично функционируют предприятия Белоруссии.
Однако Песков отметил, что не Москве в данном случае делать оценки акциям, а белорусскому руководству.
"Мы по-прежнему не собираемся вмешиваться в эти события и считаем, что никто не должен вмешиваться", - подчеркнул он.
Отметим, что по состоянию на 26 октября, после объявленного оппозицией "народного ультиматума" задержаны более 100 человек. По предварительным данным, подавляющее число задержаний зафиксировано в Минске.
Напомним, сегодня истёк срок ультиматума, который позволила себе объявить экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская действующему белорусскому лидеру Александру Лукашенко. Ещё 13 октября она потребовала от главы республики заявить об уходе с поста президента, пообещав в противном случае не только масштабную забастовку и блокирование дорог в стране, но также "обвал продаж в государственных магазинах".
Теперь одним ультимативным заявлением дело не ограничилось. В своём авторском Telegram-канале Тихановская объявила о начале с сегодняшнего дня "общенациональной забастовки" в республике.
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