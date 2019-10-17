"Это троллинг": Адвокаты Порошенко отказались верить в 13 уголовных дел экс-президента Украины

Украинский юрист Андрей Портнов занимается "юридическим троллингом". Об этом заявили адвокаты Петра Порошенко, передаёт РИА ФАН.

Напомним, по заявлениям Портнова Порошенко было предъявлено 13 обвинений. Одно из них связано с инцидентом в Керченском проливе, когда сотрудники ФСБ задержали украинских моряков, организовавших провокацию.

Распоряжение об отправке кораблей отдал Порошенко, что Портнов считает госизменой.

Как поведал адвокат экс-президента Илья Новиков, допросы моряков якобы движутся в том же направлении, что и у следователей России. Заявления же Портнова он считает троллингом и "фейковыми новостями".

"Мы заявляем, что ни одно из этих дел не является достаточно юридически обоснованным и не имеет судебной перспективы", - пояснил юрист.

Как сообщает телеканал "360", ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил с резкой критикой в адрес Петра Порошенко. Он отметил, что именно команда экс-президента привела к том, что многие страны Запада банально устали от Киева.

Однако это не мешает Порошенко обвинять во всём Зеленского, отказываясь от диалога. Поэтому глава государства рассчитывает на то, что во всём разберутся правоохранители.