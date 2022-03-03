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"Это тоже путинские репрессии?": Захарова напомнила Нуланд про заблокированные на Западе русские СМИ

03 марта 2022, 23:45  •  94 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила заместителю госсекретаря США Виктории Нуланд про заблокированные на Западе русские СМИ. "Это тоже путинские репрессии? Или американские?".
Захарова прокомментировала слова Нуланд, которая выразила сожаление в связи с закрытием радиостанции "Эхо Москвы". Американская чиновница заявила, что гордится эховцами и другими "жертвами путинских репрессий".
Официальный представитель МИД России в ответ напомнила о закрытии в странах НАТО телеканалов RT, Sputnik, НТВ, РБК, МИР и других русских медиа.
Это тоже "путинские репрессии" или всё-таки "репрессии американского режима"?
- поинтересовалась Захарова.
Скриншот:Telegram/Мария Захарова
Напомним, что ранее главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов заявил о закрытии радиостанции. Такое решение принял совет директоров "Эха" после того как Генпрокуратура потребовала заблокировать радиостанцию за распространение ложной информации.

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