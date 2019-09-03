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"Это только начало": Всем "шатателям режима" Соловьев записал предупреждение делом Синицы

03 сентября 2019, 01:54  •  97 • Политика
Телеведущий Владимир Соловьев записал в твиттере предупреждение всем "шатателям режима" (так в интернете обычно называют радикально настроенных против властей пользователей), приведя в пример дело блогера Синицы – тот в соцсети писал о возможных методах расправы над детьми силовиков. "Это только начало", - считает Соловьев, напоминая, что блогер может получить до шести лет тюрьмы.
Напомним, пользователь под ником Макс Стеклов ранее написал в твиттере, обсуждая возможное "наказание" для силовиков: "Посмотрят на милые счастливые семейные фото, изучат геолокацию, а дальше ребёнок доблестного защитника правопорядка просто однажды не приходит из школы. Вместо ребёнка по почте приходит компакт-диск со снафф-видео. Вы как будто первый день на свете живёте, задавая такие вопросы!" Позднее он добавил: "Вот эта "светлая" мысль отныне обязана поселиться в голове каждого росгвардейца навсегда".
Достаточно быстро выяснилось, что под ником "Макс (Максимилиан) Стеклов" скрывает свое лицо вполне реальный персонаж – житель подмосковных Люберец 30-летний Владислав Синица, тот самый человек, который в ходе протестных акций на Трубной объявил минуту молчания в память о "грузинах, украинцах и молдаванах, убитых Россией". Об этом эпизоде Синица с удовольствием рассказал журналистам "Дождя".
Сейчас блогеру грозит до 6 лет лишения свободы по статье "Возбуждение ненависти с угрозой применения насилия". Приговор ему огласят 3 сентября.
"Если Синица получит 6 лет, это будет очень ясный сигнал всем тем, кто считает, что сеть - это отдельный мир, и что никто не найдёт и не накажет. Шутки кончились. Что-то мне подсказывает, что это только начало. И будут ещё дела", - предупредил в твиттере Владимир Соловьев.
"Почему если?! Он обязан получить 6 и более лет", - возмутился пользователь @Healer_s.
"А почему только Синицу, там этих синиц было несколько",- добавил @oerk07.
"Давно пора. Достали интернетные хамы, "вояки", "исторические альтернативщики" и прочая нечисть", - счел @Leshinski2.
Поддержала мнение Соловьева и его коллега – журналистка Юлия Витязева. Она сделала репост его сообщения с пометкой ППКС – "подписываюсь под каждым словом".

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