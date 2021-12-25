Британские эксперты оценивают ситуацию как тяжёлую и даже критическую, причём как для домохозяйств, так и для промышленности. Например, тарифы на электроэнергию могут вырасти в 1,5 раза уже весной 2022 года. Причину называют ту же, что всё последнее время, - Россия якобы не поставляет нужные объёмы энергоносителя

Британская экономика оказалась в масштабном кризисе из-за резкого роста стоимости газа, поставляемого в страну. В материале The Telegraph рассказывается, что руководители энергетических компаний обратились к британским властям с призывом всерьёз заняться проблемой. В их обращении говорится, что рост цен на топливо поставил промышленность государства на грань катастрофы.

Эксперты из Туманного Альбиона полагают, что сырьё растёт в цене по причине того, что "Россия не увеличивает поставки в Европу". Исполнительный директор Good Energy Найджел Поклингтон отметил небывалый уровень, до которого выросли цены на газ и электричество за минувшие недели. По его мнению, оценить ситуацию можно словами "национальный кризис".

Пессимистично настроен и представитель компании EDF Филипп Коммаре, также назвавший ситуацию в энергетической сфере критической. Он уверен, что сложившаяся обстановка будет только усугубляться. "Это только начало", - уверен эксперт.

В компании Investec считают, что уже к апрелю 2022 года рост цен на электричество в Великобритании может превысить 50%. Если к концу 2021 года среднестатистическое домохозяйство там выкладывает за свет 1277 фунтов стерлингов в год (около 125 тысяч рублей), то через 4 месяца этот пункт в списке обязательных трат может увеличиться до 2000 фунтов (195 тысяч в пересчёте на рубли).

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что Еврокомиссия сама выступила за рыночный механизм формирования цен на энергоноситель, хотя Брюсселю предлагалось сохранить долгосрочные контракты на поставки. Таким образом, постоянно звучащие обвинения России в топливном кризисе в Европе безосновательны. Хватает других причин: от неблагоприятных погодных условий до дефицита газа в хранилищах.