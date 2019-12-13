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"Это точно можно сказать": В Кремле объяснили Зеленскому, как нужно жать руку Путину
13 декабря 2019, 18:09 • 37 • Политика
В Кремле после реплики Зеленского о рукопожатии с Путиным объяснили, как следует совершать действо. Раз уж оно так заинтересовало украинцев. Например, Песков советовал не упоминать вопрос Крыма и его принадлежности - "это точно можно сказать", добавил представитель Кремля.
Президент Украины Владимир Зеленский публично оправдался за рукопожатие с главой России Владимиром Путиным. Он заявил, что сделал это ради диалога и готов сделать это ещё 10 и даже 100 раз.
Речь идёт о совместном рукопожатии на саммите "нормандской четвёрки", который прошёл 9 декабря в Париже. На нём обсуждались дальнейшие шаги по прекращению конфликта в Донбассе.
"Если завтра нам вернут наш оккупированный Донбасс, я готов ещё десять раз пожать ему руку. А если завтра нам вернут наш оккупированный Крым, а его когда-нибудь вернут, то я готов ещё 100 раз пожать ему руку", - оправдался Зеленский в эфире украинской программы "Право на правду".
По просьбе журналистов реплику прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он пожелал Зеленскому жать руку Путину без вопросов о Крыме.
"Лучше Путину жать руку, не поднимая вопрос о Крыме, это точно можно сказать", - подчеркнул представитель Кремля, добавив реплику и о Донбассе. Дмитрий Песков напомнил, что урегулирование ситуации в регионе зависит не от рукопожатий Путина, а от выполнения Минских соглашений.
И если минские договорённости будут выполнены, "можно будет всем друг другу пожать руки и поздравить с тем, что украинцы решили свой внутриукраинский конфликт", резюмировал Песков.
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