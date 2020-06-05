"Это точка невозврата": Генерал ФСБ раскрыл, что стоит за вставшими на колени полицейскими США

Полицейские США встали на колени перед участниками беспорядков по прямому приказу своего руководства, которое надеется, что это снизит накал агрессии. Однако это не даст ожидаемых результатов, считает генерал-лейтенант полиции в отставке, генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.

Сами офицеры на колени никогда не встанут. Значит, их на колени поставили начальники, - уверен он.

Михайлов поясняет, что расчёт примерно следующий. Путём унижения достоинства правоохранителей полицейское руководство США рассчитывает немного уменьшить накал страстей среди протестующих и таким образом выиграть время. То есть вроде как пожертвовать "малым", чтобы сохранить "целое".

Но это не решение проблемы. Это всего лишь тактический ход, который не даст никакого эффекта - масса маргинальных лиц на этом не остановится, - отметил Михайлов в интервью "РИА Новости".

По его мнению, основу протеста составляют представители цветного населения, которые работать не хотят, адаптироваться в США не хотят, но хотят только получать блага от государства. Поэтому вставшие на колени полицейские могут только сильнее раззадорить бунтовщиков. В следующий раз они захотят поставить на колени мэра или губернатора. Кроме того, такие действия деморализуют правоохранителей.