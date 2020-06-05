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"Это точка невозврата": Генерал ФСБ раскрыл, что стоит за вставшими на колени полицейскими США
05 июня 2020, 06:55 • 148 • Политика
Генерал ФСБ объяснил поведение встающих на колени полицейских в США. По его убеждению, копов поставило на колени начальство, в надежде "умаслить" протестующих, но это приведёт лишь к большим беспорядкам. "То, что сегодня происходит, - это та точка невозврата, которую переходить нельзя", - подчеркнул специалист.
Полицейские США встали на колени перед участниками беспорядков по прямому приказу своего руководства, которое надеется, что это снизит накал агрессии. Однако это не даст ожидаемых результатов, считает генерал-лейтенант полиции в отставке, генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.
Михайлов поясняет, что расчёт примерно следующий. Путём унижения достоинства правоохранителей полицейское руководство США рассчитывает немного уменьшить накал страстей среди протестующих и таким образом выиграть время. То есть вроде как пожертвовать "малым", чтобы сохранить "целое".
По его мнению, основу протеста составляют представители цветного населения, которые работать не хотят, адаптироваться в США не хотят, но хотят только получать блага от государства. Поэтому вставшие на колени полицейские могут только сильнее раззадорить бунтовщиков. В следующий раз они захотят поставить на колени мэра или губернатора. Кроме того, такие действия деморализуют правоохранителей.
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