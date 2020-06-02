"Это то, что нужно": Миллиардер назвал Вашингтону сумму прощения за рабство афроамериканцев

В США основатель кабельного телеканала Black Entertainment Television и первый афроамериканец-миллиардер Роберт Джонсон потребовал от властей репарации за 200 лет рабства. По словам мужчины, сумма в $14 трлн способна несколько уменьшить расовое неравенство.

"Передача богатства - это то, что нужно", - цитирует его CNBC.

Джонсон добавил, что США обязаны признать ущерб, который нанесли темнокожему населению. По его словам, "убытки являются нормальным фактором в капиталистическом обществе, когда вас лишают определённых прав".

Он также отметил, что такая сумма репараций позволит чернокожей части населения активнее развивать бизнес.