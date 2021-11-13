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"Это то, что надо сейчас Москве": Столица бросила беспрецедентный вызов всему миру

13 ноября 2021, 16:45  •  150 • Политика
Москва бросила вызов всему миру, твёрдо намереваясь провести в столице главную выставку планеты - "Экспо". Политконсультант Леонид Давыдов полагает, что данный амбициозный проект - "это то, что надо сейчас Москве".
Такого в России ещё никогда не было. Да, наша страна принимала самые разные международные соревнования и организовывала беспрецедентные по своему размаху форумы и встречи, вплоть до Олимпийских игр и международных экономических форумов. Однако проекта такого масштаба, как "Экспо", пока ещё не было.
Как отметили в столичной мэрии, "Москва намерена провести у себя главную выставку планеты". Столица России бросила вызов всему миру и теперь готовится биться за проведение грандиозного по своим масштабам мероприятия. В мэрии уточнили, что работа по выдвижению Москвы в качестве города-кандидата была организована по поручению президента России Владимира Путина и заявку уже полностью поддержало столичное правительство.
Политконсультант Леонид Давыдов в своём авторском Telegram-канале "Давыдов.Индекс" обратил внимание на амбициозный для команды мэра Москвы Сергея Собянина проект.
"Экспо-2030" - это то, что надо сейчас Москве, - уверен эксперт. - Технологическое и логистическое лидерство пора масштабировать в межстрановое пространство".
По мнению политического консультанта, "подготовка такой масштабной мировой выставки - это адекватный вызов и отличная комплексная цель для команды мэрии". Давыдов выразил уверенность в способности команды Собянина "увязать амбиции развития с созданием условий современной жизни для каждого жителя и гостя города".

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