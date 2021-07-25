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"Это терроризм": В Чехии решились сказать правду об американцах

25 июля 2021, 13:45  •  196 • Политика
Кража американским дипломатом дорожного знака в Твери неожиданно вызвала международный скандал. В Чехии произошедшее назвали "актом терроризма", заявив, что американцы всегда хотели разворовать Россию и жить за счёт русских.
Недавняя позорная выходка сотрудника посольства США, который украл с железнодорожных путей под Тверью стрелку, подверглась критике не только в России. Автор чешского издания Haló noviny считает, что подобные действия гораздо больше походят на акт терроризма, чем события во Врбетице, в которых безосновательно обвиняют русских.
Журналист Роман Блашко не сомневается, что случаев, подобных краже указателя, было много. "Желание разворовать Российскую Федерацию и жить за счёт русских и их ресурсов явно велико", - подчеркнул он.
При этом чешские политики, следуя указкам американцев, также активно наносят ущерб собственной стране, а заодно нападают на русских. В этом, по мнению Блашко, и был глобальный замысел Вашингтона.

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