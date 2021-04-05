"Это танго": Россия пригласила Америку на танец

Политолог Геворг Мирзаян прокомментировал обострение дипломатических отношений между США и РФ после заявления Вашингтона о размещении ракет средней и малой дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в Европе. Он сравнил эти отношения с танго - танцем, который можно танцевать только вдвоём.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова дала дипломатический урок Вашингтону и Лондону, которые заявили о намерении размещать ракеты по всему миру. По её словам, Москва "не захлопывает двери", но "Россия будет вынуждена реагировать" на новую угрозу.

По мнению доцента департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Геворга Мирзаяна, слова Захаровой не означают, что Российская Федерация даст военный ответ, поскольку Россия просто не имеет права отвечать началом войны на размещение натовских ракет на натовской территории.

"Это их суверенное право. Выйдя из Договора о РСМД, США больше не связаны никакими обязательствами по размещению или неразмещению ракет средней и малой дальности в Европе", - напомнил эксперт в эксклюзивном комментарии Царьграду.

Однако при этом Российская Федерация имеет полное право принимать в ответ свои шаги, в том числе и передислокацию каких-то военных объектов на своей территории, включая Крым, уточнил Мирзаян. "И именно об этом говорит Захарова, заявляя, что мы получаем резкий рост напряжённости", - разъясняет эксперт.

Мы не войну получаем и не обмен ракетными ударами сейчас. Мы получаем резкий рост напряжённости, как когда в недобрые старые времена Советский Союз и США занимались размещением ракет в Европе друг против друга с минимальными подлётами дальности и с какими-то огромными шансами на ошибку или на непреднамеренное начало боевых действий. Вот это опасно.

Мирзаян сравнил сегодняшние отношения Москвы и Вашингтона с танцем: "Это танго, то есть в эту игру можно играть вдвоём". По его мнению, РФ вполне может заявить европейским странам примерно следующее:

Если вы, уважаемые, позволяете США размещать ракеты на вашей территории, то уж, пожалуйста, не обессудьте, что в ответ Москва будет размещать что-нибудь на своей российской территории, направленное против вас. Тогда, пожалуйста, не возмущайтесь, почему Европа вновь оказывается в центре американо-российской конфронтации.

И именно Европа при этом будет главной пострадавшей от такой конфронтации, добавил политолог.