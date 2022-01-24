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"Это такая игра": Захарова объяснила, почему Запад по любому поводу упоминает Украину

24 января 2022, 03:00  •  116 • Политика
Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, почему Запад по любому поводу упоминает Украину, даже если это не к месту. "Это такая игра", - объяснила дипломат.
В Женеве состоялись переговоры министра иностранных дел Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Причём последний позволил себе агрессивные высказывания.
Мария Захарова объяснила, что подобное – не редкость. Дипломатия для того и существует, чтобы найти точки соприкосновения, даже если стороны находятся на диаметрально противоположных позициях.
Россия проявляет колоссальное терпение. США ведут странную игру. Дипломат рассказала: в Женеве она общалась с американскими журналистами, пулом Госдепа, которых даже не проинформировали, что о переговорах попросил Вашингтон.
"Вот какой уровень. Это в общем такая игра", - приводят слова представителя русского МИД "Известия".
При этом Запад то и дело упоминает Украину, а ведь речь должна сейчас идти о расширении НАТО, о присутствии войск США. Захарова объяснила, что Незалежная – это инструмент воздействия, с помощью которого можно дестабилизировать ситуацию и повлиять на определённые процессы. Например, для поддержки огня санкций.
Дипломат назвала Украину площадкой для экспериментов. Страну и её народ Запад использует в своих интересах.

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