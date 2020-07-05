"Это так умно": Находчивой пассажирке с суперзащитой от COVID позавидовал весь салон

На странице Instagram, где рассказываются забавные случаи о путешественниках, появился снимок одной очень находчивой пассажирки. Девушка настолько боялась коронавируса, что разбила палатку прямо в салоне самолёта.

Палатка - громко сказано. Скорее прозрачный короб из плотного полиэтилена. Обычно такие покупают детям для игр.

Пассажирка самолёта села в своё кресло, надела маску, а сверху накрыла себя прозрачной палаткой и застегнула молнии. Получилось, что она в домике, ограждена от внешнего мира, но может при этом наблюдать за происходящим вокруг. Неизвестно, выдержала ли девушка весь полёт в неудобной позе, но звездой соцсетей она точно стала.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Passenger Shaming (@passengershaming) 1 Июл 2020 в 6:36 PDT

"Прекрасная идея", - прокомментировал снимок maxwell_murder87.

"Люди сходят с ума", - считает nezvinyaus.

"Мне понадобится такая, если я соберусь вернуться на работу в мою начальную школу", - прикинула insta_rhonda64.

"Это действительно умно", - написал bridgie_xoxo.

"Видите, вы всё ещё можете прийти ко мне в гости", - пошутила miss_aloha.

"Это отличная мысль. Считаю, что каждое место должно иметь такой индивидуальный модуль", - поделилась идеей kendragram.

"Эта девочка - мой герой", - признался cloper.