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"Это так по-российски": Мэй выступила детективом в деле Скрипаля
19 марта 2018, 21:54 • 107 • В мире
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что у России были мотив и намерения отравить бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
У России были мотив и намерения отравить перебежчика Сергея Скрипаля. Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. По ее словам, Скрипаль был отравлен нервно-паралитическим веществом "Новичок", разработанным советскими учеными.
"И я думаю, что у России есть мотив и намерение, и это часть модели поведения России в Европе, которую мы наблюдаем", - сказала она.
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При этом Мэй также отметила, что ситуация, подобная случившейся в Солсбери, могла произойти в любой другой стране.
При этом в своем комментарии премьер не смогла назвать, какие именно мотивы могли быть у российской стороны.
Ранее в Кремле пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что голословные обвинения рано или поздно британцам придется подкрепить доказательствами.
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