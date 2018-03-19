"Это так по-российски": Мэй выступила детективом в деле Скрипаля

• 107 • В мире

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что у России были мотив и намерения отравить бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

У России были мотив и намерения отравить перебежчика Сергея Скрипаля. Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. По ее словам, Скрипаль был отравлен нервно-паралитическим веществом "Новичок", разработанным советскими учеными.

"И я думаю, что у России есть мотив и намерение, и это часть модели поведения России в Европе, которую мы наблюдаем", - сказала она.

Читайте также 10:18 - 19 Марта Британцы сами обрекли себя на ужимки и прыжки вокруг "дела Скрипаля" Английские власти сами себя посадили в клетку в деле с отравлением Скрипаля и теперь лишь веселят публику...

При этом Мэй также отметила, что ситуация, подобная случившейся в Солсбери, могла произойти в любой другой стране.

При этом в своем комментарии премьер не смогла назвать, какие именно мотивы могли быть у российской стороны.

Ранее в Кремле пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что голословные обвинения рано или поздно британцам придется подкрепить доказательствами.