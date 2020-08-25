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"Это святое": Лукашенко назвал достойный размер пенсий
25 августа 2020, 17:40 • 104 • Политика
Александр Лукашенко назвал достойный размер пенсий. "Это - святое", - заметил он. По его мнению, они должны составлять порядка 40% от среднего уровня зарплат по стране. Кроме того, что президент подчеркнул, что в установившейся напряжённой ситуации ветераны оказались ключевой опорой государства.
Белорусский лидер Александр Лукашенко провёл совещание с главой Минфина республики Юрием Селивёрстовым и первым замом премьер-министра Николаем Снопковым.
Одной из главных тем встречи стали пенсии. Президент подчеркнул, что "это святое", сообщает репортёр госагентства "БелТА".
По мнению главы государства, размер страховых выплат должен находиться в пределах 40% от среднего уровня зарплат по стране. Он подчеркнул, что в установившейся напряжённой ситуации в Беларуси ветераны оказались ключевой опорой государства.
Кроме того, участники совещания обсудили ход выполнения обязательств Минска по уплате внешнего долга, а также недополучение доходов в госбюджет в текущем году.
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