"Это святое": Лукашенко назвал достойный размер пенсий

Белорусский лидер Александр Лукашенко провёл совещание с главой Минфина республики Юрием Селивёрстовым и первым замом премьер-министра Николаем Снопковым.

Одной из главных тем встречи стали пенсии. Президент подчеркнул, что "это святое", сообщает репортёр госагентства "БелТА".

По мнению главы государства, размер страховых выплат должен находиться в пределах 40% от среднего уровня зарплат по стране. Он подчеркнул, что в установившейся напряжённой ситуации в Беларуси ветераны оказались ключевой опорой государства.

Ни в коем случае их нельзя обидеть. Если мы их обидим - значит, мы просто не власть, - отметил Лукашенко.

Кроме того, участники совещания обсудили ход выполнения обязательств Минска по уплате внешнего долга, а также недополучение доходов в госбюджет в текущем году.