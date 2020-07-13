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"Это священная тема": Стало известно, что коробит Путина в словах Зеленского
13 июля 2020, 03:00 • 8 • Политика
Стало известно, что в словах президента Украины Владимира Зеленского является неприемлемым для российского лидера Владимира Путина. "Это священная тема", - объяснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отметив, что слова на эту тему коробят главу государства.
Высказывания украинского коллеги Зеленского, подобные его словам о роли СССР в Великой Отечественной войне, "внутренне коробят" Владимира Путина. Об этом заявил Дмитрий Песков.
"Мы знаем, что для любого гражданина нашей страны и особенно для президента Путина это священная тема", - сказал он в интервью "России 1".
При этом официальный представитель Кремля отметил, что, "когда мы слышим подобные заявления, я уверен, что внутренне это Путина коробит", пишут "Утро.ру". Кроме того, Дмитрий Песков напомнил, что Владимир Зеленский не исполняет взятые на себя обязательства. Минские соглашения будто бы забыты, а жители юго-востока Украины продолжают жить в условиях военных действий. И это большая проблема.
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