"Это священная тема": Стало известно, что коробит Путина в словах Зеленского

Высказывания украинского коллеги Зеленского, подобные его словам о роли СССР в Великой Отечественной войне, "внутренне коробят" Владимира Путина. Об этом заявил Дмитрий Песков.

"Мы знаем, что для любого гражданина нашей страны и особенно для президента Путина это священная тема", - сказал он в интервью "России 1".

При этом официальный представитель Кремля отметил, что, "когда мы слышим подобные заявления, я уверен, что внутренне это Путина коробит", пишут "Утро.ру". Кроме того, Дмитрий Песков напомнил, что Владимир Зеленский не исполняет взятые на себя обязательства. Минские соглашения будто бы забыты, а жители юго-востока Украины продолжают жить в условиях военных действий. И это большая проблема.