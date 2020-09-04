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"Это сумасшествие": Трамп публично признался в своей реакции на Россию
04 сентября 2020, 18:45 • 87 • В мире
Президент США Дональд Трамп публично во время митинга признался в том, как реагирует, едва услышав слово "Россия" по телевизору. Он сразу выключает технику. "Это сумасшествие", - добавил глава Белого дома.
Во время митинга в Пенсильвании президент США Дональд Трамп порассуждал на тему того, хорошо это или плохо - ладить с Россией. Сам глава Белого дома считает, что если у него получится дружить с Москвой, то это будет хорошо.
"Поладить со странами - это на самом деле хорошо, а не плохо, - заметил американский лидер. - Это очень хорошо".
Однако слово "Россия", услышанное Трампом по телевизору, как выяснилось, вызывает у президента США довольно резкую реакцию. В этом он публично признался во время митинга. И даже коротко заметил, отвечая на обвинения в якобы "сговоре" с русскими: "Это сумасшествие".
Как оказалось, глава Белого дома, едва услышав по ТВ про Россию, тут же хватается за пульт и… выключает телевизор.
"Когда я слышу "Россия", я просто выключаю (телевизор)", - заявил Трамп (цитата по "РИА Новости").
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