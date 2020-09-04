Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Выгодно исключительно одному человеку: В отравлении Навального обнаружили "...
Полицейский из дела Скрипалей проболтался об "отравлении" Навального
Вассерман объяснил европейский план насчёт Тихановской
Оппозиция пошла ва-банк? Тихановская предупредила Лукашенко после встречи с Мишу...
Главная / В мире

"Это сумасшествие": Трамп публично признался в своей реакции на Россию

04 сентября 2020, 18:45  •  87 • В мире
Президент США Дональд Трамп публично во время митинга признался в том, как реагирует, едва услышав слово "Россия" по телевизору. Он сразу выключает технику. "Это сумасшествие", - добавил глава Белого дома.
Во время митинга в Пенсильвании президент США Дональд Трамп порассуждал на тему того, хорошо это или плохо - ладить с Россией. Сам глава Белого дома считает, что если у него получится дружить с Москвой, то это будет хорошо.
"Поладить со странами - это на самом деле хорошо, а не плохо, - заметил американский лидер. - Это очень хорошо".
Однако слово "Россия", услышанное Трампом по телевизору, как выяснилось, вызывает у президента США довольно резкую реакцию. В этом он публично признался во время митинга. И даже коротко заметил, отвечая на обвинения в якобы "сговоре" с русскими: "Это сумасшествие".
Как оказалось, глава Белого дома, едва услышав по ТВ про Россию, тут же хватается за пульт и… выключает телевизор.
"Когда я слышу "Россия", я просто выключаю (телевизор)", - заявил Трамп (цитата по "РИА Новости").

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



87
Источник
Похожие новости
04 сентября 2020, 07:45
"Элита" превратила Россию в "вахтовый посёлок": Неудобную правду подтвердили учёные Швейцарии
04 сентября 2020, 02:15
Израиль ударил по военной базе в Сирии, системы ПВО отразили воздушный налёт
04 сентября 2020, 15:05
Лукашенко сделал ход: "Там, где раньше зарабатывала Литва, будем мы. Приятно?"
04 сентября 2020, 11:25
Вплоть до лаборатории и места: Яд для Навального
04 сентября 2020, 04:05
"Я попалась на подставу": Ходящая без маски Пелоси потребовала извинений от салона красоты
04 сентября 2020, 13:15
Ждать ещё тысячи лет: Почему Чернобыль не повторил судьбу Хиросимы
Новости партнеров
 
Выбор дня
04 сентября 2020, 00:25
Полицейский из дела Скрипалей проболтался об "отравлении" Навального
04 сентября 2020, 02:15
"Я вас разочарую…": Посол России в Белоруссии высказался о единой валюте
04 сентября 2020, 04:05
"С русскими лучше не шутить": Американцы стали "паиньками" после ...
04 сентября 2020, 07:45
"Элита" превратила Россию в "вахтовый посёлок": Неудобную правду ...
04 сентября 2020, 02:15
Израиль ударил по военной базе в Сирии, системы ПВО отразили воздушный налёт
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 августа 2020, 15:00
Путина в Берлин позвали не случайно: "Так жутко, что хочется Кремля"
03 сентября 2020, 05:10
Симоньян указала на "непреложный факт" в истории с Навальным
28 августа 2020, 23:35
"Дам приказ на уничтожение": Пушилин сделал предупреждение ВСУ
01 сентября 2020, 10:05
Украина доказала: Донбасс был прав, отделившись от нее
01 сентября 2020, 01:50
"Над Ефремовым захлопнулась крышка гроба": Сатановский вынес "приговор" актёру
01 сентября 2020, 03:40
"Потом начинается куча соплей": Баранец предупредил, почему не стоит испытывать терпение русских
03 сентября 2020, 03:20
Улизнул, как Тихановская - тайком в ночи: Ещё один лидер оппозиции сбежал из Белоруссии
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.