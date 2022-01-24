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"Это сумасшествие": Эстонский депутат устроила бунт из-за поставок оружия на Украину

24 января 2022, 15:50  •  121 • Политика
Депутат эстонского парламента Оудекки Лооне устроила бунт из-за решения Таллина начать поставку оружия на Украину. "Это сумасшествие во всех отношениях", - отметила она.
Так Лооне прокомментировала решение правительства Эстонии передать Украине несколько десятков американских противотанковых ракетных комплексов "Джавелин". Депутат отметила, что накачка Киева оружием никак не способствует мирному урегулированию, о котором постоянно говорят в Европе.
Сам факт, что мы снабжаем Украину оружием, из которого будут убивать жителей Донбасса, - сумасшествие во всех отношениях. И это противоречит Минским соглашениям, предусматривающим мирное урегулирование конфликта,
- отметила она.
Парламентарий также обратила внимание, что эстонские чиновники фактически втягивают республику в войну с Россией, так как переданное украинским силовикам оружие будет использовано против русских.
О готовящихся поставках "Джавелинов" ранее сообщил посол Эстонии в Киеве Каймо Кууск. Они начнутся, как только Эстония получит разрешение от США. По его словам, в случае обострения ситуации на Украине Таллин готов предоставить также 122-мм гаубицы Д-30, если Германия и Финляндия (производитель и бывший владелец) дадут своё разрешение.
Отметим, что "Джавелины" и гаубицы, как и любое другое тяжёлое оружие, запрещены Минскими соглашениями. Во времена Трампа Америка уже предоставляла Украине "Джавелины" с условием, что они не будут размещены в Донбассе. Впоследствии Киев нарушил это правило. Украинская армия сама опубликовала видео обстрела неподконтрольных территорий из "Джавелина". Вашингтон никак на это не отреагировал.

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