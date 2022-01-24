Депутат эстонского парламента Оудекки Лооне устроила бунт из-за решения Таллина начать поставку оружия на Украину. "Это сумасшествие во всех отношениях", - отметила она.

Так Лооне прокомментировала решение правительства Эстонии передать Украине несколько десятков американских противотанковых ракетных комплексов "Джавелин". Депутат отметила, что накачка Киева оружием никак не способствует мирному урегулированию, о котором постоянно говорят в Европе.

Сам факт, что мы снабжаем Украину оружием, из которого будут убивать жителей Донбасса, - сумасшествие во всех отношениях. И это противоречит Минским соглашениям, предусматривающим мирное урегулирование конфликта,

- отметила она.

Парламентарий также обратила внимание, что эстонские чиновники фактически втягивают республику в войну с Россией, так как переданное украинским силовикам оружие будет использовано против русских.

О готовящихся поставках "Джавелинов" ранее сообщил посол Эстонии в Киеве Каймо Кууск. Они начнутся, как только Эстония получит разрешение от США. По его словам, в случае обострения ситуации на Украине Таллин готов предоставить также 122-мм гаубицы Д-30, если Германия и Финляндия (производитель и бывший владелец) дадут своё разрешение.

Отметим, что "Джавелины" и гаубицы, как и любое другое тяжёлое оружие, запрещены Минскими соглашениями. Во времена Трампа Америка уже предоставляла Украине "Джавелины" с условием, что они не будут размещены в Донбассе. Впоследствии Киев нарушил это правило. Украинская армия сама опубликовала видео обстрела неподконтрольных территорий из "Джавелина". Вашингтон никак на это не отреагировал.

