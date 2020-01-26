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"Это стоило нам 600 тысяч жизней": Пушков напомнил Качиньскому про "неоплатный долг" перед Россией

26 января 2020, 15:24  •  223 • В мире
Сенатор Алексей Пушков отреагировал в своём Twitter на заявление польского политика Ярослава Качиньского о том, что Москва должна выплатить Варшаве компенсацию. Член Совета Федерации напомнил, что освобождение Польши от Гитлера обошлось СССР в 600 тысяч жизней солдат. Так что, по мнению Пушкова, это Варшава "в неоплатном долгу".
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков возмутился в своём Twitter заявлением Ярослава Качиньского.
Польский политик выразил мнение, что Москва должна выплатить Варшаве компенсацию за ущерб, нанесённый в годы Второй мировой войны.
"Качиньский не понимает, что говорит. Какие компенсации и за какой ущерб?! Если кто и должен платить, так это Польша нашей стране - за освобождение от Гитлера, стоившее нам 600 000 жизней", - написал Пушков.
Он добавил, что с Польши можно потребовать деньги и за восстановление её экономики, разрушенной немцами. "Польша у нас в неоплатном долгу", - резюмировал Пушков.
В комментариях его поддержали, заметив, что Польша ведёт себя недопустимо.

"Это мы их такими сделали, когда вывели свои войска из Польши, когда не обращали внимания на расцвет русофобии, когда только "выражали озабоченность" при сносе памятников, когда не объявляли за это польских политиков преступниками", - эмоционально прокомментировал @Romancolonel.
"Всё он понимает. Польшу ЕС снимает с дотаций - вот и весь секрет. На этом польское "чудо" заканчивается", - объяснил @Amoteus.

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