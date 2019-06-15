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"Это старая российская территория": Экс-канцлер Германии взбесил украинцев словами о Крыме
15 июня 2019, 01:09 • 85 • В мире
Герхард Шредер напомнил, выступая перед немецкими предпринимателями в Бранденбурге, что полуостров - это старая российская территория. На Украине слова политика восприняли крайне эмоционально.
Шредер, по всей видимости, делал ставку на то, что многие европейцы впервые услышали о Крыме только когда начался конфликт в Донбассе, поэтому он решил напомнить, что полуостров долгое время считался российской территорией.
Передачу полуострова Украине Шредер назвал не более чем "особенностью советского подхода к управлению страной". По его словам, при СССР не было принципиальным, в какую из республик входит та или иная территория.
Он подчеркнул, что население Крыма почти "поголовно проголосовало за воссоединение с Россией". На основании чего можно сделать вывод, что Крым абсолютно законно вошел в состав России.
Выдержки из выступления Шредера были опубликованы украинскими СМИ, и пользователи на едкие комментарии не скупились. Жители Незалежной буквально пришли в бешенство и явно не придерживались цензурных выражений, пишут "Дни.ру".
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