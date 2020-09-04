"Это станет чертовски удивительным для пилота США": Найден способ "оживить" МиГ-19 и МиГ-21

Даже старенькие советские истребители МиГ-21 или МиГ-19 под управлением отличного нового искусственного интеллекта (ИИ) могут доставить американским пилотам множество неприятностей. С таким заявлением выступил заместитель министра обороны США в правительстве президента Барака Обамы Роберт Уорк.

Он призвал власти США уделить разработкам в сфере ИИ такое же внимание, как в 1950-х годах ядерной энергетике на военном флоте. То есть выделять на эти разработки не менее одного процента военного бюджета, или примерно семь миллиардов долларов ежегодно. Также Роберт Уорк посоветовал Пентагону активно использовать государственно-частное партнёрство в проектах военного ИИ.

Экс-замминистра обороны США назвал Россию и Китай главными конкурентами Пентагона в данной сфере и предупредил, что мир, управляемый ИИ, будет "изобиловать неожиданностями". В качестве примера он привёл "оживление" старой техники.

Если у вас есть отличный новый ИИ в старом МиГ-21 или МиГ-19 и вы столкнётесь с ним, это станет чертовски удивительным для пилота (США), потому что он (старый советский самолёт) будет намного более способным, чем сама платформа, - цитирует издание Breaking Defense слова Роберта Уорка.

Косвенным подтверждением его слов служат результаты виртуального боя истребителей F-16 Viper под управлением человека и искусственного интеллекта. ИИ одержал победу над человеком в пяти поединках из пяти.