Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Полицейский из дела Скрипалей проболтался об "отравлении" Навального
Выгодно исключительно одному человеку: В отравлении Навального обнаружили "...
Вассерман объяснил европейский план насчёт Тихановской
Оппозиция пошла ва-банк? Тихановская предупредила Лукашенко после встречи с Мишу...
Главная / Политика

"Это станет чертовски удивительным для пилота США": Найден способ "оживить" МиГ-19 и МиГ-21

04 сентября 2020, 22:25  •  89 • Политика
В США нашли способ "оживить" МиГ-19 и МиГ-21. "Если у вас есть отличный новый ИИ в старом МиГ-21 или МиГ-19 и вы столкнётесь с ним, это станет чертовски удивительным для пилота США", - заявил экс-замглавы Пентагона.
Даже старенькие советские истребители МиГ-21 или МиГ-19 под управлением отличного нового искусственного интеллекта (ИИ) могут доставить американским пилотам множество неприятностей. С таким заявлением выступил заместитель министра обороны США в правительстве президента Барака Обамы Роберт Уорк.
Он призвал власти США уделить разработкам в сфере ИИ такое же внимание, как в 1950-х годах ядерной энергетике на военном флоте. То есть выделять на эти разработки не менее одного процента военного бюджета, или примерно семь миллиардов долларов ежегодно. Также Роберт Уорк посоветовал Пентагону активно использовать государственно-частное партнёрство в проектах военного ИИ.
Экс-замминистра обороны США назвал Россию и Китай главными конкурентами Пентагона в данной сфере и предупредил, что мир, управляемый ИИ, будет "изобиловать неожиданностями". В качестве примера он привёл "оживление" старой техники.
Если у вас есть отличный новый ИИ в старом МиГ-21 или МиГ-19 и вы столкнётесь с ним, это станет чертовски удивительным для пилота (США), потому что он (старый советский самолёт) будет намного более способным, чем сама платформа, - цитирует издание Breaking Defense слова Роберта Уорка.
Косвенным подтверждением его слов служат результаты виртуального боя истребителей F-16 Viper под управлением человека и искусственного интеллекта. ИИ одержал победу над человеком в пяти поединках из пяти.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



89
Источник
Похожие новости
04 сентября 2020, 00:25
Полицейский из дела Скрипалей проболтался об "отравлении" Навального
04 сентября 2020, 02:15
"Я вас разочарую…": Посол России в Белоруссии высказался о единой валюте
04 сентября 2020, 04:05
"С русскими лучше не шутить": Американцы стали "паиньками" после инцидента с БТР в Сирии
04 сентября 2020, 16:55
"Русские убедительно попросили": Офицер предостерегал американцев от "шуток" в Сирии. Не услышали
04 сентября 2020, 07:45
В финской лаборатории исчезли образцы анализов отравленного "так же, как Навальный"
04 сентября 2020, 16:55
Стратегические бомбардировщики США обогнули Крым и направились… к Донбассу
Новости партнеров
 
Выбор дня
04 сентября 2020, 00:25
Полицейский из дела Скрипалей проболтался об "отравлении" Навального
04 сентября 2020, 02:15
"Я вас разочарую…": Посол России в Белоруссии высказался о единой валюте
04 сентября 2020, 04:05
"С русскими лучше не шутить": Американцы стали "паиньками" после ...
04 сентября 2020, 07:45
"Элита" превратила Россию в "вахтовый посёлок": Неудобную правду ...
04 сентября 2020, 02:15
Израиль ударил по военной базе в Сирии, системы ПВО отразили воздушный налёт
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 августа 2020, 19:35
Пропущенный звонок Путина привёл Трампа в ярость: Он сорвался на крик при иностранной делегации
31 августа 2020, 10:15
"Пока не принесёте голову Зеленского": Все явки и пароли бригады ВСУ проданы предателем
01 сентября 2020, 22:55
Они пришли свергать власть: В Минске "мамкин революционер" разревелся на глазах у всех
01 сентября 2020, 11:55
Всё! Киев сдался! Украина официально перешла под внешнее управление!
30 августа 2020, 13:10
"Мы вам не дадим": О "бабской" тактике уличного боя с силовиками проболтался муж Тихановской
01 сентября 2020, 10:05
Украина доказала: Донбасс был прав, отделившись от нее
03 сентября 2020, 23:30
Оппозиция пошла ва-банк? Тихановская предупредила Лукашенко после встречи с Мишустиным
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.