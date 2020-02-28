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"Это стало брендом и национальной гордостью": Баранец напомнил, как появились "вежливые люди"
28 февраля 2020, 00:39 • 34 • Политика
В России 27 февраля отмечают День Сил специальных операций. Историю рождения неофициального названия подразделения - "вежливые люди" напомнил военный обозреватель газеты "КП" Виктор Баранец. "Это стало и брендом, и мемом, и, действительно, это стало национальной гордостью", - отметил он.
День Сил специальных операций (ССО) отмечается в России ежегодно 27 февраля. Этот памятный день установлен указом президента России Владимира Путина 26 февраля 2015 года. О том, как родилось негласное название подразделения - "вежливые люди" рассказал военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец.
По его словам, это случилось именно 27 февраля. Тогда ещё власть в Крыму была парализована, и перед бойцами Сил специальных операций была поставлена задача разблокировать Верховный совет Крыма, дать ему возможность образовать власть и таким образом начать новую жизнь.
Именно в эту ночь, 27 февраля, одно из подразделений Сил специальных операций проникло в подвал Верховного совета, где были все пульты управления, электрический, технологические, тепловые. И там лежал человек, который уже несколько дней находился в заточении. Этот человек был типа каторжанина, которого опустили туда бандеровцы.
И с утра 27 февраля 2014 года и появились в нашей военной истории Вежливые люди. Это стало и брендом, и мемом, и, действительно, это стало национальной гордостью, подчеркнул военный эксперт.
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