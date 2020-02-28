"Это стало брендом и национальной гордостью": Баранец напомнил, как появились "вежливые люди"

День Сил специальных операций (ССО) отмечается в России ежегодно 27 февраля. Этот памятный день установлен указом президента России Владимира Путина 26 февраля 2015 года. О том, как родилось негласное название подразделения - "вежливые люди" рассказал военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец.

По его словам, это случилось именно 27 февраля. Тогда ещё власть в Крыму была парализована, и перед бойцами Сил специальных операций была поставлена задача разблокировать Верховный совет Крыма, дать ему возможность образовать власть и таким образом начать новую жизнь.

Именно в эту ночь, 27 февраля, одно из подразделений Сил специальных операций проникло в подвал Верховного совета, где были все пульты управления, электрический, технологические, тепловые. И там лежал человек, который уже несколько дней находился в заточении. Этот человек был типа каторжанина, которого опустили туда бандеровцы.

И когда его вывели на поверхность, к нему подбежала украинская журналистка и сказала: "А що, правда, что ти вас там пытают, утюгом горячим к животу и заднице приставляют, что расстреливают, что вешают?" Да нет, говорит, видите, я жив. "А яки они, вот те российские оккупанты?" Он почесал грязными ногтями свою заросшую щетину и сказал: "Они какие-то вежливые, вежливые люди", - рассказал Виктор Баранец.

И с утра 27 февраля 2014 года и появились в нашей военной истории Вежливые люди. Это стало и брендом, и мемом, и, действительно, это стало национальной гордостью, подчеркнул военный эксперт.