Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Гаага использовала Крым против России. По подсказке братии Ходорковского
Дайджест СМИ: Коронавирус жалит Трампа, Мария Шарапова призналась в страшных бол...
Правительство Германии не может остановить распространение расизма в стране
«Идут путём конфронтации»: зачем Госдеп США снова призвал Россию прекратить «окк...
Главная / Политика

"Это стало брендом и национальной гордостью": Баранец напомнил, как появились "вежливые люди"

28 февраля 2020, 00:39  •  34 • Политика
В России 27 февраля отмечают День Сил специальных операций. Историю рождения неофициального названия подразделения - "вежливые люди" напомнил военный обозреватель газеты "КП" Виктор Баранец. "Это стало и брендом, и мемом, и, действительно, это стало национальной гордостью", - отметил он.
День Сил специальных операций (ССО) отмечается в России ежегодно 27 февраля. Этот памятный день установлен указом президента России Владимира Путина 26 февраля 2015 года. О том, как родилось негласное название подразделения - "вежливые люди" рассказал военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец.
По его словам, это случилось именно 27 февраля. Тогда ещё власть в Крыму была парализована, и перед бойцами Сил специальных операций была поставлена задача разблокировать Верховный совет Крыма, дать ему возможность образовать власть и таким образом начать новую жизнь.
Именно в эту ночь, 27 февраля, одно из подразделений Сил специальных операций проникло в подвал Верховного совета, где были все пульты управления, электрический, технологические, тепловые. И там лежал человек, который уже несколько дней находился в заточении. Этот человек был типа каторжанина, которого опустили туда бандеровцы.
И когда его вывели на поверхность, к нему подбежала украинская журналистка и сказала: "А що, правда, что ти вас там пытают, утюгом горячим к животу и заднице приставляют, что расстреливают, что вешают?" Да нет, говорит, видите, я жив. "А яки они, вот те российские оккупанты?" Он почесал грязными ногтями свою заросшую щетину и сказал: "Они какие-то вежливые, вежливые люди", - рассказал Виктор Баранец.
И с утра 27 февраля 2014 года и появились в нашей военной истории Вежливые люди. Это стало и брендом, и мемом, и, действительно, это стало национальной гордостью, подчеркнул военный эксперт.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



34
Источник
Похожие новости
27 февраля 2020, 21:24
Песков ответил на вопрос об инициативах увековечить память Немцова
27 февраля 2020, 11:39
Русскому языку нашли место в Конституции. Путин одобрил поправку
27 февраля 2020, 18:09
Критикующие поправки в Конституцию иноагенты получили почти 46 млн от зарубежных спонсоров - "АнтиПропаганда"
27 февраля 2020, 08:24
Россия доминирует: Глава Пентагона заявил о растущем военном потенциале Москвы
27 февраля 2020, 01:54
Путин одобрил идею о запрете должностным лицам иметь активы за рубежом
27 февраля 2020, 14:54
"Вы настоящий?": Путин сделал признание о своём двойнике
Новости партнеров
 
Выбор дня
28 февраля 2020, 00:39
Как сирийские боевики "уничтожают" Т-90: Террористы выдают за подбитый танк...
28 февраля 2020, 00:24
Число задержанных после беспорядков в Жмеринке возросло до 19
28 февраля 2020, 00:39
Пусть будет "самый захудалый замминистра": как раздают должности в правител...
28 февраля 2020, 00:24
«Идут путём конфронтации»: зачем Госдеп США снова призвал Россию прекратить «оккупаци...
28 февраля 2020, 00:39
Били по русским самолётам из ПЗРК: Боевики и турки атаковали ВКС России в Сирии - СМИ
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 февраля 2020, 06:24
ЗРПК «Панцирь-С1»: туляки вышли за пределы реальности
22 февраля 2020, 08:09
Турция попыталась сбить русский самолет в Сирии (Telegram. Обзор)
21 февраля 2020, 12:39
"Вот же лживая м...": Пристайко с трибуны ООН обвинил Россию в "оккупации и убийствах украинцев"
22 февраля 2020, 17:54
Путин отказал Эрдогану: Раздела Сирии не будет
27 февраля 2020, 05:09
Простая логика: за какие поправки россияне будут голосовать 22 апреля
23 февраля 2020, 19:54
Крым - русский. Доказано в Гааге
23 февраля 2020, 13:24
Мир на грани конца бума: от жидкого газа начали отказываться
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.